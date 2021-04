Poczta Polska upamiętnia znaczkiem 30 lecie powstania GPW

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy pt. „30. Rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”- poinformowała w piątek spółka. Poczta dodała, że to 13. znaczek wydany w 2021 roku, który trafi do placówek w całej Polsce.

Spółka wskazała, że wydany w piątek w nakładzie 168 tys. (w cenie 3,30 zł) znaczek projektu Jana Konarzewskiego przedstawia głowy byka i niedźwiedzia, na tle budynku Giełdy. Zwierzęta wybrano ze względu na symbolikę sposobu ich ataku - byk atakując wyrzuca rogami w górę (wzrosty), natomiast niedźwiedź atakuje przyciskając do ziemi (spadki).

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia ona salę notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) - dodano.

"Najnowszy walor Poczty Polskiej upamiętnia założenie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i przeprowadzoną na niej pierwszą sesję giełdową. GPW stała się symbolem niezależnych finansów po upadku PRL" - wskazał, cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Dodał, że znaczek pocztowy również jest papierem wartościowym, którego wartość często w znaczący sposób przekracza tę nominalną.

Przypomniał, że w 2019 roku spółka wydała znaczki poświęcone finansom Rzeczypospolitej. Na poszczególnych walorach upamiętniono: 100-lecie finansów publicznych, 250-lecie historii budżetu oraz 100-lecie administracji skarbowej.

Jak wskazał prezes zarządu GPW w Warszawie Marek Dietl, symbolika znaczka zaprojektowanego przez Pocztę Polską specjalnie dla GPW ukazuje dość charakterystyczny spór giełdowy - optymisty (byka) i pesymisty (niedźwiedzia). Po środku grafiki znajduje się natomiast budynek giełdy, który symbolizuje dobro publiczne jakim jest informacja - "ile kosztuje ryzyko w gospodarce?".

Dodał, że są optymiści, którzy uważają, że ryzyko jest małe i kupują akcje. Są też pesymiści, którzy widzą, że ryzyko w gospodarce rośnie i sprzedają. To jest jedna z najważniejszych funkcji giełdy - dostarczać informacji o tym ile kosztuje ryzyko w gospodarce.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

