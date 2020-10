Poczta Polska uruchomiła witrynę z dostępem do usług cyfrowych

Poczta Polska uruchomiła w niedzielę specjalną witrynę internetową, umożliwiającą szybki dostęp do rozproszonych dotychczas usług cyfrowych. Na jednej stronie można m.in. nadać przekaz, kupić znaczek, wygenerować naklejkę na paczkę czy zapłacić mandat.

Poprzez stronę www.poczta-cyfrowa.pl klienci poczty mogą np. skorzystać z usługi eINFO, czyli elektroniczego awizo, czy możliwości złożenia żądania dosyłania przesyłek na nowy adres, jeśli został zmieniony. Z usług tych klienci mogą skorzystać przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, którym potwierdzają swoją tożsamość. Jest możliwość wykonania cyfrowego przekazu pocztowego bądź usługi przesłania pieniędzy. Poczta udostępnia również możliwość szybkiego zapłacenia mandatu.

Jest możliwość zamówienia prenumeraty wprost do skrzynki na listy, oraz dostęp do sklepu z kolekcjami znaczków i kartek. Strona umożliwia też kupienie znaczka pocztowego czy wysłanie kartki pocztowej. Klienci mogą za jej pośrednictwem wygenerować nalepkę adresową do nadania paczki, którą można następnie szybko nadać w blisko 400 placówkach pocztowych, dzięki rozwiązaniu typu fast track, które zostało wprowadzone m.in. w największych miastach Polski. W wytypowanych placówkach klienci wysyłający paczkę będą obsługiwani poza kolejnością, a dedykowane dla nich okienko będzie oznaczone specjalną naklejką - przypomniała Poczta w komunikacie.

Dla klientów z grupy eCommerce, Poczta zaimplementowała dostęp do eSklepu, gdzie można znaleźć produkty do pakowania i zabezpieczania zawartości przesyłek, zarówno listów, jak i paczek.

Jak podała Poczta, strona umożliwia także skorzystanie z usług ubezpieczeniowych i bankowych, które oferują spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, tj. Ubezpieczenia Turystycznego czy możliwości zaciągnięcia kredytu gotówkowego.

Stronę uruchomiono w niedzielę, 18 października, co jest związane z przypadającymi tego dnia 462. urodzinami Poczty Polskiej. "Dokładnie 462 lata temu, 18 października, król Zygmunt II August założył Pocztę Polską. Od wieków Poczta zapewnia łączność obywatelom i instytucjom. Misja Poczty nie zmieniła się, ale zmieniła się technologia" - oświadczył prezes Poczty Tomasz Zdzikot.

Jak podkreślił, obecnie strategicznym kierunkiem rozwoju jest informatyzacja usług i przekształcenie się w Narodowego Operatora Cyfrowego. Uruchomiona dziś strona internetowa to swoisty "cyfrowy portfel" usług Grupy Poczty Polskiej, umożliwiający naszym klientom wygodny dostęp do cyfrowych usług pocztowych, finansowych i ubezpieczeniowych - dodał Zdzikot. Kolejnym etapem będzie udostępnienie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz nowa strona dla wszystkich spółek z pocztowej grupy kapitałowej - zaznaczył prezes Poczty Polskiej.

"Rozwój informatyczny i technologiczny, to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla szeregu branż i przedsiębiorstw. Pandemia przyspieszyła cyfryzację naszego życia, a Poczta Polska chce sprostać oczekiwaniom klientów informatyzując swoje usługi" - oświadczył wiceprezes Poczty Krzysztof Falkowski.