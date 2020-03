Poczta Polska utworzyła magazyny dla Ministerstwa Zdrowia

Poczta Polska dostarcza płyny dezynfekujące do szpitali, przychodni oraz policji i straży granicznej - poinformowała we wtorek spółka. Utworzyła także magazyny dla Ministerstwa Zdrowia.

Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, w ramach "akcji specjalnych" Poczta dostarcza płyny dezynfekujące do szpitali, przychodni oraz policji i straży granicznej.

Spółka utworzyła także zaplecze magazynowe dla Ministerstwa Zdrowia oraz rozpoczęła przygotowania do utworzenia drugiego Magazynu Rezerw Środków Ochrony Osobistej w Grodzisku Mazowieckim.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Poczta Polska jest ważna, głównie ze względów logistycznych. "Należy do całego łańcucha firm, które wspierają potrzebujących i odpowiadają na apele o pomocy. My staramy się tak koordynować te działania, by wsparcie było skuteczne, dawało efekty jak najdłużej i było bezpieczne dla pracowników naszych firm" dodał.

Spółka poinformowała, że w ramach współpracy z resortem zdrowia utworzyła Magazyn Rezerw Środków Ochrony Osobistej. Magazyn o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych znajduje się w sortowni w Łodzi. Trafiły do niego nie tylko płyny dezynfekujące, ale też fartuchy (transport ze Szwecji na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu). Z kolei z magazynu w Lublinie pocztowcy dystrybuowali gogle.

"To dopiero początek naszej współpracy z instytucjami rządowymi. W miarę możliwości będziemy włączać się w kolejne akcje przeprowadzane zarówno przez resort zdrowia, jak też przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, Agencję Rozwoju Przemysł oraz Agencję Rezerw Materiałowych" - zapowiedział, cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Spółka poinformowała, że całą logistykę z transportu środków ochrony osobistej z Chin dla Ministerstwa Zdrowia lotniska do Łodzi 26 marca br. przeprowadziła Poczta Polska. W trzech samochodach ciężarowych, które przewoziły ładunek z Warszawy do Łodzi znalazły się przede wszystkim maseczki i jednorazowe rękawiczki. Dystrybucja może być prowadzona w ramach akcji specjalnych MZ lub za pośrednictwem wojska.

Spółka przypomniała, że pierwsze przesyłki z płynami dezynfekującymi trafiły 10 marca br. do sortowni w Łodzi. W kolejnych dniach zostały dostarczone w formie przesyłek Kurier 48 do ZOZ-ów i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i NFZ, a następne do szpitali (w tym zakaźnych), Policji i Straży Granicznej. W sumie pocztowcy doręczyli w pierwszych dniach marca ok. 22 tys. pięciolitrowych pojemników.

Od 18 marca płyny zaczęły trafiać do aptek (około 13 tys. pojemników 5 litrowych). A w kolejnych dniach do 200 Młodzieżowych oraz Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. Od piątku 27 marca rozpoczęła się dystrybucja środków bakteriobójczych do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - czytamy.