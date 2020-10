Poczta Polska we wrześniu dostarczyła specjalistyczny sprzęt do ponad 360 szpitali w Polsce

Poczta Polska we wrześniu dostarczyła specjalistyczny sprzęt do ponad 360 szpitali na terenie całego kraju - poinformowała w środę spółka. Jak dodano, w tym tygodniu Poczta dostarczyła respiratory i kardiomonitory m.in. do dwóch stołecznych placówek medycznych, w tym szpitala bródnowskiego.

"Poczta Polska zrealizowała we wrześniu dostawy specjalistycznego sprzętu do ponad 360 szpitali na terenie całego kraju. Tylko w ostatnich dniach spółka obsłużyła transport do około 160 punktów medycznych" - poinformowała Poczta Polska w komunikacie.

Jak przekazano, w tym tygodniu Poczta dostarczyła respiratory i kardiomonitory m.in. do dwóch stołecznych placówek medycznych: Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Poczta Polska, będąca największą firmą logistyczną w kraju, po raz kolejny wsparła Ministerstwo Zdrowia i zrealizowała dostawy specjalistycznego sprzętu do szpitali. Nasza firma raz jeszcze udowodniła swoją strategiczną rolę w działaniach na rzecz państwa i obywateli" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Spółka przypomniała, że w ostatni poniedziałek pojazdy firmy dostarczyły do Warszawy zestawy łóżek niezbędne przy tworzeniu na Stadionie Narodowym szpitala tymczasowego.

Jak dodano, od marca br. Poczta Polska podejmuje działania na rzecz instytucji walczących z pandemią. W ramach "Akcji specjalnych" spółka dostarczyła płyny dezynfekujące do szpitali, przychodni, policji i straży granicznej oraz placówek oświatowych. Oprócz transportów w ramach usługi przesyłki paletowej, Poczta świadczyła również odpłatnie dla Ministerstwa Zdrowia usługi magazynowania i konfekcjonowania środków ochrony indywidualnej.

"Akcje Specjalne dla Ministerstwa Zdrowia realizujemy tak naprawdę nieustannie. Tym razem pocztowe samochody przewiozły z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych tak potrzebne w dobie pandemii respiratory" - podkreślił wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Poczta Polska ma ponad 460-letnią tradycję, jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 000 pracowników, jej sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. Jak czytamy na stronie spółki, jest narodowym operatorem pocztowym, z którego korzysta ponad 90 proc. Polaków.