Poczta Polska włącza się w ogólnopolską kampanię #SZCZEPIMYSIĘ

Poczta Polska, na mocy porozumienia z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, włącza się w promocję Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Wprowadzono do obiegu znaczek emisji #SZCZEPIMYSIĘ - poinformował operator w czwartkowym komunikacie.

"W celu zbudowania jak najszerszego zasięgu przekazu promującego szczepienia wśród Polaków, wprowadzone zostaną 2 miliony egzemplarzy znaczków" - czytamy w komunikacie.

Na znaczku przedstawiono postać młodej kobiety po szczepieniu przeciw COVID, jako symbol jedynej skutecznej metody pokonania wirusa, a także hasło kampanii #SZCZEPIMYSIĘ i OSTATNIA PROSTA!

"Emisja jest elementem szeroko zakrojonej akcji informacyjnej rządu i stanowi spójny z nią przekaz merytoryczny oraz wizualny. Projekt ten, poruszający ważny społecznie temat, został przygotowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Promocji Programów Rządowych KPRM. To od nas zależy, czy będziemy mogli wrócić do normalności, dlatego zachęcamy wszystkich do szczepień przeciwko COVID-19" - powiedziała, cytowana w komunikacie, wiceminister zdrowia Anna Goławska.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydaje kopertę FDC, czyli kopertę pierwszego dnia obiegu, z infografiką przedstawiającą dwóch mężczyzn i dwie kobiety w różnym wieku, którzy również przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19 i wyrażają zadowolenie z tego faktu. Dodatkowymi elementami graficznymi koperty są hasła kampanii, czyli OSTATNIA PROSTA! i #SZCZEPIMYSIĘ. Hasła te występują również w grafice datownika towarzyszącego emisji.

"Znaczek, który wydajemy wpisuje się w kampanię promowania szczepień, do których od dawna zachęcamy pocztowców, a teraz możemy propagować tę ideę wśród milionów Polaków" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

W informacji podkreślono, że Poczta Polska regularnie promuje program szczepień przeciw COVID-19 w gronie pracowników poprzez komunikację wewnętrzną. Dodatkowo wprowadzono możliwość uzyskania dnia wolnego na szczepienie przeciw COVID-19 w czasie godzin pracy.

W placówkach pocztowych dla klientów i pracowników wprowadzono, zgodne z zaleceniami i obowiązującymi przepisami, procedury w zakresie prewencji i ochrony przed zarażaniem koronawirusem.

Poczta Polska przypomina, że we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, spółka współrealizuje działania informacyjno-rejestracyjne. Specjalnie przeszkoleni konsultanci pocztowego Contact Center udzielali wsparcia infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Począwszy od października 2020 roku, Poczta udostępnia także kadrę do obsługi infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ponadto w postaci darowizn dla instytucji medycznych Fundacja "Pocztowy Dar" przekazała już blisko 600 tys. zł.

Poczta Polska, na mocy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, realizuje zarówno doręczenia, jak i zwroty pulsoksymetrów. Dystrybucja odbywa się w ramach programu Domowa Opieka Medyczna DOM - podano.

