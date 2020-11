Poczta Polska wydała nowy znaczek bożonarodzeniowy

Poczta Polska wydała znaczek poświęcony Świętom Bożego Narodzenia; przedstawia on grafikę sceny "Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni", która jest wkomponowana w inicjał S (Suscipimus) - poinformowała we wtorek Poczta Polska. Jak dodano, znaczek wszedł w poniedziałek do obiegu.

"Poczta Polska wydaje znaczek będący kontynuacją serii z 2017 roku poświęconej Świętom Bożego Narodzenia. Na trzech znaczkach znalazły się miniatury z zabytkowego Mszału Olbrachtowego, przechowywanego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie" - poinformowała w komunikacie Poczta Polska.

Jak przekazała spółka, na czwartym znaczku, który właśnie wszedł do obiegu, artystka plastyk Agnieszka Sancewicz przedstawiła grafikę sceny "Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni", "która jest wkomponowana w inicjał S (Suscipimus), którym rozpoczyna się formularz mszalny poświęcony obchodom przedstawionego święta".

"Przedstawiona scena ogranicza się do postaci Maryi podającej Dzieciątko Symeonowi. W tle została schematycznie przedstawiona gotycka budowla mająca symbolizować przybytek Pański. Inicjał jest bogato zdobiony wicią roślinną (kwiatowo-liściastą), która z zakończenia litery przechodzi w bordiurę, czyli dekoracyjne obramowanie karty manuskryptu" - czytamy.

Poczta przekazała, że koperta pierwszego dnia obiegu jest ozdobiona fragmentami bordiurowej ornamentyki ze stron Mszału. W datowniku wykorzystana została miniatura z ziemskiej genealogii Pana Jezusa "Sen Jessego".

Dotychczas wydawane znaczki, zaprojektowane w 2017 roku zawierały pierwsze litery akapitów Mszału: S, E, R, na których można zobaczyć Madonnę z dzieciątkiem (litera S), pokłon Trzech Króli (litera E) i scenę zwiastowania (litera R).

Jak przekazała Poczta, Mszał Olbrachtowy jest najwyższej klasy gotyckim zabytkiem rękopiśmiennym. Powstał ok. 1500 r., najprawdopodobniej w Krakowie i zdobiony został licznymi inicjałami figuralnymi i ornamentalnymi oraz wiciami marginalnymi. Był darem króla Jana Olbrachta, dla jego brata i prymasa Polski Fryderyka Jagiellończyka. Miniatury z mszału ukazują najważniejsze sceny z historii zbawienia. Wykorzystane do emisji filatelistycznej materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Znaczek wszedł do obiegu 16 listopada, jego wartość to 8 zł.