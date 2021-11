Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający Armię Andersa

Znaczek pocztowy upamiętniający szlak bojowy Armii Andersa przypomina o losach polskich żołnierzy na trzech kontynentach oraz towarzyszącej im nadziei na powrót do domów - poinformowała poczta w środowym komunikacie. To czwarte wydawnictwo z tej serii.

W komunikacie Poczty Polskiej poinformowano, że uroczyste wprowadzenie znaczka odbyło się na Wojskowej Akademii Technicznej z udziałem Wojciecha Skurkiewicza, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Tomasza Zdzikota.

"Działalność filatelistyczna Poczty Polskiej w dużej mierze przyczynia się do promocji historii Polski, krzewienia patriotyzmu oraz budowy poczucia wspólnoty wśród Polaków. Przypominanie o postaciach, które miłość do Ojczyzny miały wpisane w swoje DNA to działanie niezwykle ważne i potrzebne, kreujące właściwe zachowania i postawy. To dzięki naszej pamięci nie tylko wydarzenia z przeszłości, ale też ich uczestnicy będą wiecznie żywe" - powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Na znaczku projektu Andrzeja Gosika widzimy polskich żołnierzy wciągających na wzgórze Monte Cassino skrzynki z amunicją. W tle waloru przedstawiona została sylwetka generała Władysława Andersa. Na kopertach pierwszego dnia obiegu ukazano szlak Armii Andersa (tegoroczna emisja poświęcona jest odcinkowi znajdującemu się na Półwyspie Apenińskim) oraz żołnierzy na Placu św. Piotra w Watykanie, którzy gościli tam kilkanaście dni po zajęciu Rzymu przez wojska alianckie. W projekcie pocztowego datownika grafik przedstawił czerwone maki - kojarzące się wszystkim Polakom z Monte Cassino oraz pieśnią Feliksa Konarskiego. Nakład znaczka wynosi 168 000 sztuk, a jego wartość wynosi 4 zł.

W tym roku, we wrześniu, mija 80 lat od rozpoczęcia formowania się oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie, w której skład weszli w większości mieszkańcy Kresów Wschodnich II RP, w tym m.in. żołnierze, którzy trafili do niewoli sowieckiej po agresji ZSRS na Polskę z 17 września 1939 r. W 1942 r. zostali ewakuowani do Iranu, a następnie przeszli szlak bojowy podczas kampanii włoskiej.

