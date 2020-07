Poczta Polska wykorzystuje technologię RFID do sortowania przesyłek

W Poczcie Polskiej trwa projekt "Automatyczna identyfikacja przesyłek" polegający na zastosowaniu nowoczesnych technologii radiowej identyfikacji obiektów (RFID) - poinformowała w piątek spółka. Jak dodano, nowe rozwiązanie ma usprawnić sortowanie przesyłek.

Jak poinformowała w komunikacie spółka, aktualnie w Poczcie Polskiej przesyłki są identyfikowane za pośrednictwem kodów kreskowych skanowanych każdorazowo z bliskiej odległości przez operatora skanera.

"Dzięki wykorzystaniu technologii RFID, można uzyskać efekt bezdotykowej identyfikacji z odległości do kilku metrów, co przełożyłoby się na automatyzację i usprawnienie rejestracji zdarzeń, możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, poprawienie bezpieczeństwa przemieszczanych przesyłek i zmniejszenie pracochłonności" - czytamy. Jak podkreślono, ma to proste przełożenie na czas, w jakim Poczta może dostarczać przesyłki do klienta.

"RFID był to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektu to ponad 9 mln zł, przyznane dofinansowanie ponad 6, natomiast wkład własny Poczty Polskiej wynosi poniżej 3 mln zł. To pokazuje, że fundusze europejskie mogą stać się narzędziem do rozwoju Poczty Polskiej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Jak wskazał, możliwość finansowania niektórych działań podejmowanych przez Pocztę Polską za pomocą funduszy europejskich zwiększa rentowność spółki oraz pozwala zintegrować kierunek rozwoju spółki z najnowszymi trendami.

Poczta Polska przekazała, że od początku projektu, czyli od stycznia 2019, w projekcie zrealizowano wszystkie założone cele: mapowanie i pomiary procesów, badania laboratoryjne, testy i badania grupy wybranych czytników RFID.

"Projekt został podzielony na kilka etapów, a prace realizowane są w nich zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają prace związane z bardziej zaawansowanymi testami znaczników i urządzeń (zmienne warunki, duże zagęszczenia obiektów)" - czytamy.

Spółka poinformowała, że okres trwania projektu został zaplanowany na 2,5 roku, czyli zakończenie prac powinno nastąpić w III kwartale 2021 r.

"Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, rozważana jest potrzeba wydłużenia tego okresu. Wyniki projektu będą punktem wyjścia do dalszych decyzji strategicznych związanych z implementacją rozwiązań RFID na szeroką skalę w całej spółce" - czytamy.