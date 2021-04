Poczta Polska wystawiła na sprzedaż nieruchomość w Pruszkowie za blisko 1,5 mln zł

Poczta Polska wystawiła na sprzedaż kompleks budynków na działce o pow. 910 mkw. w Pruszkowie pod Warszawą. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi niespełna 1,5 mln zł. Licytacja ma się odbyć 28 kwietnia br. - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Nieruchomość jest położona 3 kilometry od centrum Pruszkowa.

Jak podano, oprócz biurowca o powierzchni użytkowej 608,70 mkw. są tu obiekty gospodarcze usytuowane w podwórzu za budynkiem głównym. Są to pustostany w słabym stanie technicznym, przewidziane do remontu generalnego. Część z nich stanowią budynki murowane, a części z nich wykonana została z blachy. Na terenie nieruchomości posadowiony jest również budynek stacji TRAFO, będący własnością ZE.

"Poczta Polska, dostosowując się do zmian rynkowych, pozyskuje nowe lokalizacje na centra logistyczne, jednocześnie efektywnie gospodarując majątkiem sprzedaje nieruchomości, które mogą być wykorzystane pod atrakcyjną zabudowę biurową lub mieszkaniową w centrach miast" - informuje rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Spółka poinformowała, że wystawiona na sprzedaż działka jest uzbrojona, budynek biurowy jest podłączony do sieci wodociągowej oraz ma odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Instalację elektryczną, gazową, odgromową oraz instalację c.o. z ciepłowni miejskiej. Nieruchomość jest usytuowana w strefie programów cenotwórczych - główny ośrodek miasta, tereny zainwestowane. Działka nie znajduje się w obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz nie została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

