Poczta Polska zatrudniła w tym roku 155 osób z niepełnosprawnościami

Ponad 1,9 tys. osób z niepełnosprawnościami na stanowiskach listonoszy, doradców klienta i w sortowaniach zatrudnia Poczta Polska - podała spółka. Do końca br. zapowiadała zatrudnienie kolejnych 360 niepełnosprawnych, ale przez pandemię przyjęła tylko 155 osób.

W czwartek, z okazji przypadającego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Poczta Polska poinformowała, że aktualnie w spółce pracuje ponad 1,9 tys. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - ok. 2,39 proc. wszystkich zatrudnionych. Rok temu odsetek ten wynosił 2,18 proc.

"Poczta podejmuje różne działania zmierzających do tego, aby pracowało w niej jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest udział w Programie PFRON +Praca - Integracja+" - czytamy. Realizację tego pilotażowego programu spółka zakończyła w grudniu ubiegłego roku. Od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. w ramach programu zatrudniono 405 osób z niepełnosprawnościami.

Od stycznia br. Poczta przystąpiła do II edycji programu, deklarując zatrudnienie kolejnych 360 osób do końca 2020 r. Jednak z powodu pandemii dotychczas zatrudnionych zostało 155 beneficjentów Fundacji Aktywizacja, wyłonionej przez PFRON do realizacji programu "Praca - Integracja".

Jak wskazano, 35 proc. zatrudnionych podjęło pracę na stanowisku listonosza, 32 proc. na stanowisku ds. obsługi klienta, 8 proc. za zapleczu urzędów pocztowych oraz po 6 proc. na stanowisku dorady klienta i w sortowniach.

Spółka wskazała, że w związku z trudną sytuacją pandemiczną, stara się o przedłużenie programu do 31 lipca 2021 roku.

"Poczta Polska to jeden z największych pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dajemy osobom z orzeczeniami o niepełnosprawności nie tylko zatrudnienie, niezależność finansową i możliwość pracy w przyjaznym środowisku koleżeńskim" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej Marek Makuch.

Dodał, że dla spółki każdy - niezależnie od tego, czy ma orzeczenie, czy nie - jest takim samym pracownikiem. Dostaje takie same zadania i tak samo jest rozliczany. "Nie traktujemy nikogo inaczej, wszyscy jesteśmy po prostu Pocztowcami" - podkreślił.

Polska przypomniała, że w tym roku została nagrodzona za działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami; zdobyła II miejsce w konkursie "Lodołamacze", w kategorii Otwarty Rynek.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku - zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.