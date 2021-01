Poczta Polska: znaczek upamiętniający Krzysztofa Kamila Baczyńskiego trafił do obiegu

Znaczek upamiętniający życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin poety trafił do obiegu - poinformowała w piątek Poczta Polska. Spółka dodała, że znaczek o wartości 4,10 zł wyemitowano w nakładzie 5 mln sztuk.

Autor projektu Jarosław Ochendzan, przedstawił na znaczku podobiznę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ściany z cegieł. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Widnieje na niej fragment rękopisu dzieła Baczyńskiego pt. Wesele poety - czytamy w komunikacie.

"Nasza najnowsza emisja filatelistyczna przypomina postać legendarną - poetę uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców pokolenia wojennego, który miał i ma ogromny wpływ na twórców następnych pokoleń. Krzysztof Kamil Baczyński - żołnierz Armii Krajowej, członek Szarych Szeregów, gorący patriota i oddany syn polskiej ziemi - dał przykład, że walczyć za ojczyznę można nie tylko z bronią w ręku, ale także mocą słowa" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Przypomniał, że poeta w swoim 23-letnim życiu, zakończonym czwartego dnia Powstania Warszawskiego, stworzył ponad 500 wierszy, kilkanaście opowiadań i kilka poematów. "Jego twórczość, ale też i postawa życiowa również dziś odciska ślad na polskiej kulturze zarówno w jej wymiarze symbolicznym, narodowym, jak i popularnym. Poezję Baczyńskiego wykorzystują popularni muzycy Janusz Radek, Michał Bajor, Ewa Demarczyk, Lao Che, Czesław Mozil, Mela Koteluk czy Budka Suflera.

"W 100. rocznicę urodzin poety, Poczta Polska, korzystając ze swojej edukacyjnej misji, wprowadza do obiegu znaczek emisji +Krzysztof Kamil Baczyński+. Ten wydany w wielomilionowym nakładzie walor trafi do placówek całej Polski i, mam nadzieję, stanie się symbolem pocztowego ukazywania wzorów do naśladowania, źródeł do czerpania mądrości i wiedzy, a także honorowania wyjątkowych osób i postaw ludzkich" - dodał Włodek.

Poczta przypomniała, że Krzysztof Kamil Baczyński był polskim poetą okresu wojennego, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. Pokolenia Kolumbów (pokolenia literackiego obejmującego pisarzy polskich urodzonych około 1920 roku, dla których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na lata II wojny światowej). Był żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim, podczas którego poniósł śmierć.

