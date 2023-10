Polska od 2019 roku ma największy wzrost cen w Unii Europejskiej poza Węgrami, zauważył analityk CMC Markets Daniel Kostecki. Łącznie to 41,58 proc. Do tego mamy wyższy skok inflacyjny niż kraje nadbałtyckie, które nie mają własnej polityki pieniężnej.





Inflacyjny skok, jaki odnotowaliśmy w Polsce, jest drugim najwyższym w Unii Europejskiej.

Wyprzedzamy pod tym względem także nieposiadające własnej polityki pieniężnej kraje regionu – Litwę, Łotwę czy Estonię.

Mimo ogłoszonych przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego sukcesów w walce z inflacją, na osiągnięcie celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. mamy szanse dopiero w okolicach 2028 roku – wynika z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński ogłosił, że we wrześniu był "ten radosny moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji". Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniża stopy procentowe. We wrześniu była to obniżka aż o 75 punktów bazowych, a w październiku – o 25 pb.

Inflacja w Polsce skoczyła prawie najwyżej w UE

Oprócz ogłaszania sukcesów walce z inflacją w ostatnich miesiącach prezes NBP wielokrotnie podkreślał również, że możemy cieszyć się z tego, bo nie wstąpiliśmy do strefy euro, dzięki temu możemy prowadzić lepszą, bardziej przystosowaną do naszych lokalnych potrzeb politykę pieniężną.

"Skala naszego inflacyjnego sukcesu jest taka, że od 2019 roku Polska ma największy wzrost cen (w Unii Europejskiej – przyp. red.) poza Węgrami. Łącznie to 41,58 proc. Litwa, Łotwa czy Estonia mają mniej, choć podlegają polityce Europejskiej Banku Centralnego" – zauważa tymczasem na Twitterze analityk CMC Markets Daniel Kostecki.

Jak podkreśla, "nawet kraje nadbałtyckie mają łącznie niższy wzrost cen, a nie mają własnej polityki monetarnej". Czesi też mają niższy wzrost cen w tym okresie.

Osiągnięcia celu inflacyjnego na horyzoncie nie widać

Analityk DCM Markets zwraca też uwagę na prognozę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje, że do własnego celu inflacyjnego (2,5 proc.), NBP zejdzie gdzieś w okolicy roku 2028.

Cel inflacyjny NBP zakłada odchylenie rzędu 1 pkt. proc. Nawet jednak jeśli uznać to za dobrą monetę, to ostatni odczyt inflacji poniżej 3,5 proc. mieliśmy w marcu 2021 roku, kolejny taki – raczej nie wcześniej niż w 2026 roku. To pięć lat odczytów znacznie powyżej celu.

Dodatkowo, jak stwierdził w komentarzu dla WNP.PL były członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Marian Noga, mimo że część członków obecnej RPP (na czele z prezesem Glapińskim) próbuje ostatnio utożsamiać górną granicę odchyleń z samym celem, to cel inflacyjny to 2,5 proc., a nie 3,5 proc.

Jak podkreślił prof. Noga, osiągnięcie poziomu inflacji poniżej 3,5 proc., byłoby możliwe do zaakceptowania, ale tylko w technicznym sensie. W międzyczasie Rada powinna szacować, kiedy osiągniemy poziom 2,5 proc. i informować, co zamierza robić, by do tego dojść. Tymczasem wrześniowa obniżka stóp wręcz przeciwnie sprawia, że ten cel jeszcze bardziej się od nas oddalił.