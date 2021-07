Podatki z Polskiego Ładu w najbliższych dniach do konsultacji

Ustawa podatkowa powstająca w ramach Polskiego Ładu trafi w najbliższych dniach do konsultacji społecznych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jeszcze we wtorek zamierza się spotkać w tej sprawie z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

"Ustawa (podatkowa - red.) trafia w tych dniach do konsultacji społecznych, do dyskusji w gronie fachowców, samorządowców, podatkowców ale przede wszystkim naszych obywateli" - powiedział premier.

"W ramach tej ustawy proponujemy zdecydowaną poprawę warunków ludzi pracujących na umowie o pracę, na umowach o działalności gospodarczej na umowach zlecenia" - dodał.

Przypomniał też, że wprowadzone wcześniej obniżki podatków przez rząd Zjednoczonej Prawicy spowodowały, że w kieszeniach Polaków zostało ponad 60 mld zł.

Premier poinformował też, że we wtorek wieczorem ma się spotkać w sprawie kształtu ustawy podatkowej z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

"Dzisiejszego wieczoru jesteśmy umówieni z nim (Jarosławem Gowinem - red.), z jego posłami, z jego ekspertami i z ministrami z resortu finansów, z ekspertami, którzy współtworzyli wraz ze mną Polski Ład i będziemy się starali przekonać naszych partnerów do tego, by bez zastrzeżeń, z pełnym przekonaniem poparli Polski Ład" - stwierdził premier Morawiecki.

"Liczę, że będą to rozmowy zamykające ewentualne nieporozumienia" - dodał szef rządu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

