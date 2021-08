Podatkowy Polski Ład. Przedsiębiorcy ucierpią wskutek zmian

Jeśli nic się nie zmieni w zmianach podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie, to będą one korzystne dla najmniej zarabiających i emerytów a przedsiębiorcy zapłaczą - i zapłacą. Ten program oznacza transfer pieniędzy do tych, którzy mają ich mało, od tych, którzy mają ich nieco więcej.

Z nowej rządowej strategii Polski Ład na pierwszy ogień do realizacji poszła jej część podatkowa. Rząd przesłał pod koniec lipca do konsultacji niemal 250-stronnicowy projekt zmian podatkowych. Mocno kontrowersyjnych...



Rząd chwali się, że na zmianach skorzysta 18 mln podatników. Jeśli wziąć pod uwagę tylko - mocno akcentowane w wypowiedziach przedstawicieli rządu - znaczącą podwyżkę kwoty wolnej od podatku i podniesienie progu podatkowego, to rzeczywiście można mówić o zyskach dla podatników.



Niestety, w programie przewidziano również zapisy, które owe korzyści skutecznie, a niekiedy nawet i z nawiązką, niwelują – dotyczy to najlepiej zarabiających i przedsiębiorców. Ci ostatni już liczą przyszłe straty, gdy rządowe propozycje wejdą w życie.



Przypomnijmy pokrótce: projekt zakłada zwiększenie kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.



Przedsiębiorcy będą mieli płacić składkę zdrowotną na tych samych zasadach, jak pracownicy (9 proc. dochodu). Dla tych rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna w ich przypadku miałaby wynosić 1/3 stawki ryczałtu.



W skład projektu wchodzą również inne zmiany – różne ulgi i obniżki (np. rozszerzenie estońskiego CIT-u, obniżki ryczałtu czy ulgi na innowacje) oraz działania, które mają uszczelnić system podatkowy (rząd liczy, że przyniosą one 6 mld zł).



Według przedstawionej oceny skutków regulacji na proponowanych zmianach ma skorzystać 90 proc. emerytów, 68 proc. osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz tylko 40 proc. osób prowadzących działalność gospodarczą. Widać zatem, że za Polski Ład zapłacą przede wszystkim przedsiębiorcy.

Jak to wygląda w praktyce? Dla zatrudnionych na umowę o pracę zmiany w większości są korzystne. Ci, którzy zarabiają poniżej 8 tys. zł miesięcznie, na zmianach zyskają (chociaż im wyższe zarobki, tym zysk będzie mniejszy). Ale już osoby zarabiające 20 tys. zł miesięcznie zapłacą daniny publiczne większe o prawie 6,5 tys. w skali roku.

Najbardziej nowe rozwiązania uderzą w przedsiębiorców rozliczających się za pomocą podatku liniowego – dla nich wzrost skoczy z 19 do 28 proc. (bo nie można odliczać składki na zdrowie), a jednocześnie nie skorzystają oni z kwoty wolnej od podatku ani podniesienia progu (bo oba te instrumenty ich nie dotyczą).

Jak wylicza Konfederacja Lewiatan, dla linowców osiągających dochód 10 tys. zł miesięcznie, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zapłata wynosić będzie ponad 10 tys. zł rocznie więcej. Dla tych z przychodami w wysokości 25 tys. zł miesięcznie dodatkowa danina wyniesie 26,3 tys. zł...

Karta też już mniej opłacalna

– Zatem prowadzenie jednoosobowej działalności na podatku liniowym, który do tej pory wynosił 19 proc., odchodzi do lamusa. Zmiany zapowiadane już na styczeń sprawią, że taki przedsiębiorca zapłaci aż 28 proc. podatku - to horrendalna podwyżka, o blisko 50 proc. – komentuje Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates, który dodaje, że może to spowodować przechodzenia samozatrudnionych na umowy o pracę.Być może rząd traktuje te rozwiązanie jako sposób na zmniejszenie popularności zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (zwanych - niesłusznie - śmieciowymi), ale to rozwiązane może mieć skutki uboczne.– Pracodawcy mogą nie być w stanie zapewnić pracownikom takiej samej kwoty “na rękę”, jak do tej pory. Dobrze zarabiający specjaliści np. z sektora IT, którzy bez problemu mogą pracować zdalnie, już myślą o zmianie rezydencji podatkowej - np. na cypryjską – ostrzega Maciej Oniszczuk.

Drugimi pokrzywdzonymi będą rozliczający się według karty podatkowej – jak przestrzega Konfederacja Lewiatan, w niektórych przypadkach danina może być dwukrotnie wyższa niż obecnie, np. w przypadku usług fryzjerskich obciążenie wzrośnie o 3,6 tys. zł w skali roku, dla usług stolarskich zaś wzrost danin sięgnie 5,4 tys. zł. Rząd przewiduje zresztą wygaszanie tej formy opodatkowania.





Mocno ucierpią również ryczałtowcy. Przy działalności handlowej przy przychodach 10 tys. zł miesięcznie podatki wzrosną o prawie 3 tys. zł w skali roku.



Dla działalności gospodarczej rozliczanej przy użyciu skali podatkowej zmiany będą nieopłacalne już przy przychodach w wysokości 5 tys. zł miesięcznie – tu mówimy wprawdzie o wzroście podatku o niespełna 200 zł w skali roku, ale już przy 7 tys. zł miesięcznie podatki rosną o 2,6 tys. zł.

Większe koszty pracodawców

Nowe regulacje mogą oznaczać problemy nie tylko dla drobnych przedsiębiorców, ale również dla większych pracodawców.



Jak wyliczają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w praktyce realne problemy mieć będą podmioty zatrudniające osoby o zarobkach przekraczających 12 tys. zł miesięcznie (dla osób zarabiających w przedziale 6-12 tys. zł rząd przewiduje ulgę neutralizującą wzrost obciążeń) – dla nich będzie to oznaczało wzrost kosztów pracy.



Grant Thornton wylicza, że jeśli pracownik zarabia np. 15 tys. zł, to utrzymanie wynagrodzenia netto na dotychczasowym poziomie będzie kosztować pracodawcę realnie 342 zł miesięcznie i 4101 zł rocznie. Większa płaca oznacza tutaj oczywiście dalszy wzrost kosztów ponoszonych przez pracodawcę, bo przy zarobkach na poziomie 30 tys. zł koszty związane z rekompensatą zmian oszacowano na 2376 zł miesięcznie oraz 28 507 zł w skali roku.



Dlatego ekonomiści – nawet ci opowiadający się za większą progresją podatkową – załamują ręce. Polski Ład oznacza bowiem transfer pieniędzy od grup aktywnych zawodowo, bardziej produktywnych i lepiej wykwalifikowanych (bo można przyjąć, że właśnie dlatego osiągają wyższe dochody) do mniej produktywnych - np. emerytów.



W takim ujęciu Polski Ład jest zatem programem konsumpcyjnym, a nie rozwojowym, co oznacza, że negatywne skutki odczują w dalszej perspektywie również obecni beneficjenci tej nowej dystrybucji.



