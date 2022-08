Podczas wysłuchania publicznego ws. CPK postulowano odszkodowania odtworzeniowe

Postulat wypłaty odszkodowania wywłaszczonym osobom według wartości odtworzeniowej, bez uwzględnienia stopnia zużycia, był jednym z wielu zgłaszanych podczas czwartkowego wysłuchania publicznego w Sejmie ws. projektu dotyczącego m.in. odszkodowań w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Postulat ten wnosiła m.in. jedna z mieszkanek gminy Wiskitki, która podczas wysłuchania powiedziała, że "słuszne odszkodowanie w moim mniemaniu to takie, które pozwoli mi odtworzenie mojego gospodarstwa i domu, w takich samych warunkach, w których teraz żyję i pracuję".

W trakcie wysłuchania postulaty komentował na Twitterze wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Odnosząc się do postulatu wypłaty odszkodowania według wartości odtworzeniowej, Horała zauważył, że dla dużej części wywłaszczanych byłaby ona niższa niż proponowane przez rząd 140 proc. wartości rynkowej.

"Dla w miarę nowego domu wartość odtworzeniowa jest równa albo nieco mniejsza od rynkowej" - napisał wiceminister.

Z kolei komentując głos "a co z innymi kosztami ponoszonymi w wyniku wyprowadzki". Horała zauważył, że projekt nowej ustawy wprowadza prawo do rekompensaty szkody rzeczywistej, podczas gdy w obecnej wersji takiej nie było.

Mężczyźnie postulującemu pomoc w przeprowadzce i pomoc prawną, Horała odpowiedział na Twitterze, że właśnie temu służą wprowadzane w projekcie ustawy bonusy.

"Dodatkowo CPK na obszarze lotniska proponuje takie wsparcie w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć" - dodaje wiceminister.

W czwartek, podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury, odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. Centralny Port Komunikacyjny.

Pod koniec czerwca pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała wyjaśniał w Sejmie, że odszkodowanie ograniczone jest do szkody rzeczywistej, a nie straty przyszłych dochodów, bo założenie jest takie, żeby właściciel mógł zakupić podobną nieruchomość i czerpać z niej w przyszłości korzyści.

Zgodnie z projektem, odszkodowanie zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości.

W czwartek, w rozmowie z PAP, Horała zapowiedział wniesienie poprawki podwyższającej wysokość bonusów. Bazowy ma wynieść 20 proc. wartości nieruchomości. Z kolei bonus w wysokości 40 proc. dotyczyć będzie wartości obiektów budowlanych oraz wartości lokalu.

Projekt przewiduje też, że przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody, nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto projekt zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Po przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zajmą się posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które zakładają wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

