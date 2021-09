Podkarpacka KAS: od stycznia do sierpnia br. do budżetu państwa wpłynęło ponad 5,3 mld zł

Dzięki działaniom Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie od stycznia do sierpnia br. do budżetu państwa wpłynęło ponad 5,3 mld zł. Najwięcej, ponad 2,3 mld zł to wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i 2,1 mld zł z podatku od towarów i usług.

W czwartek w Rzeszowie obchodzony był wojewódzki dzień Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak powiedział w czasie uroczystości dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witold Mrozek, wykonanie dochodów budżetu państwa przez Izbę od stycznia do sierpnia tego roku wyniosło już ponad 5,3 mld zł.

"Konsekwentnie skupiliśmy naszą uwagę i wysiłki na najważniejszych priorytetach naszej działalności, które pozwalają uszczelniać system podatkowy. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu coraz lepszych rozwiązań IT, dzięki analityce KAS, systemowi monitorowania przewozu towarów wrażliwych czy też pakietu paliwowego" - dodał.

Jak podał Mrozek, podkarpacka KAS w ramach działań uszczelniających budżet wykryła w I połowie tego roku nieprawidłowości przekraczające 295 mln zł. "Jako ostatni przykład skutecznych działań przytoczę rozpracowany proceder, w którym kilka podmiotów wykorzystało kilka tysięcy pustych faktur. Nasze działania pozwoliły odzyskać do budżetu państwa, tylko w tej jednej sprawie, ponad 6 mln zł" - podkreślił szef rzeszowskie IAS.

Istotnym zadaniem KAS w regionie, jak przekonywał Mrozek, jest także obsługa ruchu granicznego oraz ochrona zewnętrznej granicy UE. Od stycznia do sierpnia 2021 r. funkcjonariusze obsłużyli w ruchu towarowym ok. 220 tys. zgłoszeń przywozowych i wywozowych o łącznej wartości towarów przekraczającej 33 mld zł. Mimo ograniczeń w ruchu osobowym związanych z pandemią, funkcjonariusze podkarpackiej KAS odprawili 3,5 mln podróżnych, 900 tys. samochodów osobowych, 32 tys. autokarów.

Dyrektor IAS w Rzeszowie zaznaczył, że przedsiębiorcom, którym pogorszyła się sytuacja finansowa w czasie pandemii i wystąpili do izby z wnioskami, odroczony został termin płatności podatków, albo kwota rozłożona została na raty lub podatki zostały umorzone. "Dzięki wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych, od początku tego roku przyznaliśmy ulgi na kwotę blisko 53 mln zł" - dodał.

Jak wynika z danych podkarpackiej KAS, od stycznia do sierpnia br. funkcjonariusze udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu m.in. 10 mln sztuk papierosów, ponad 3,2 tony tytoniu, 5,5 tys. litrów alkoholu. W tym okresie wykryte zostały także próby przemytu 3,7 tony odpadów, ponad 700 litrów/kilogramów pestycydów czy liczne przypadki przemytu gatunków zagrożonych wyginięciem lub wykonanych z nich przedmiotów; w sumie takich prób było 3,3 tys.

Walcząc z nielegalnym hazardem, funkcjonariusze podkarpackiej KAS zatrzymali także ponad 300 nielegalnych automatów do gier.

Strukturę KAS w woj. podkarpackim tworzą: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie wraz z podległymi 23 urzędami skarbowymi, Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym w Przemyślu z trzema delegaturami (w Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie) oraz 14 oddziałami celnymi.

W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostkach zatrudnionych jest obecnie blisko 3,3 tys. osób, w tym około 1100 to funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy wykonują głównie zadania z zakresu walki z przestępczością, obsługi obrotu towarowego z zagranicą oraz ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego UE.

