Podkarpacka KAS zwróciła już podatnikom ok. 500 mln zł

Dotychczas podkarpaccy podatnicy otrzymali już prawie 500 mln zł z tytułu nadpłaconego podatku PIT – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

W tym roku z powodu pandemii Covid-19 zeznania podatkowe PIT za 2019 r. można składać do 1 czerwca bez żadnych konsekwencji.

Jak podkreśliła rzeczniczka na Podkarpaciu blisko 90 proc. złożonych do tej pory rozliczeń PIT zostało przesłanych z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub aplikacji e-Deklaracje. "W sumie do naszych urzędów, zarówno elektronicznie jak i papierowo wpłynęło ponad 630 tysięcy rozliczeń rocznych PIT" - dodała.

Chabowska podkreśliła, że elektronicznie rozliczenie to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także szybszy zwrot nadpłaconego PIT. Urząd ma na to maksymalnie 45 dni, podczas gdy termin zwrotu nadpłaty podatku w przypadku zeznań złożonych papierowo wynosi trzy miesiące.

Rzeczniczka podała, że do tej pory podkarpackie urzędy skarbowej oddały podatnikom ok. 500 mln zł nadpłaconego podatku PIT. "To kwota wynikająca z ponad 393 tys. złożonych zeznań podatkowych. Dla porównania w podobnym okresie ubiegłego roku podkarpaccy podatnicy otrzymali ok. 450 mln złotych zwrotu nadpłat PIT, wynikających z ok. 370 tys. złożonych zeznań" - powiedziała.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Skowronek zaznaczył, że zwroty nadpłaconego podatku PIT są traktowane priorytetowo.

"Dokładamy wszelkich starań, żeby pieniądze wracały do podatników jak najszybciej. Jak co roku marzec i kwiecień to czas intensywnej pracy przy obsłudze zeznań podatkowych. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną, pracujemy w trudnych okolicznościach, dlatego dziękuję wszystkim pracownikom za tak szybkie i skuteczne działania w obsłudze podatników" - dodał mł. insp. Skowronek.

Podatnicy z Podkarpacia chętnie korzystają także z różnego rodzaju ulg i odliczeń, wykazując do tej pory łącznie ponad 284 mln zł odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, ponad 180 mln zł z tytułu ulgi rehabilitacyjnej oraz ponad 9 mln zł z tytułu ulgi internetowej.