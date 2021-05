Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna będzie gotowa w 2023 r.

Blisko 300 mln zł kosztować będzie budowa wokół Rzeszowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy tor, który połączy lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce ze stolicą Podkarpacia. Budowa PKA ma się zakończyć w 2023 r.

PKA w niepełnym wymiarze funkcjonuje już od początku tego roku. Wozi pasażerów na niektórych liniach. Jednak obecnie trwa projektowanie nowych inwestycji i w pełni PKA zacząć ma działać w 2023 r.

W piątek zorganizowana została konferencja na ten temat, połączona z objazdem trasy, na której funkcjonuje już PKA.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna (PKA) wpisuje się w Krajowy Program Kolejowy o wartości 76 mld zł.

"W ramach programu kolejowego realizowanych jest ponad 220 zadań inwestycyjnym, jednym z nich jest PKA o wartości ok. 300 mln zł. Inwestycja ta będzie wspierać rozwój aglomeracji rzeszowskiej, rozwój Rzeszowa. Będzie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, będzie powodować, że ruch samochodów będzie się zmniejszał, a ruch pociągów zwiększał. To jest to, o co nam chodzi" - mówił.

Zdaniem wiceministra, budowa PKA wpisuje się również w Polski Ład, bo wspiera polską kolej i daje impuls do rozwoju gospodarki. Bittel przypomniał, że samorząd województwa w ramach PKA rozpoczął już budowę m.in. hali, w której serwisowane będą szynobusy.

Obecna na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mówiła z kolei, że PKA połączy okoliczne miejscowości z Rzeszowem. "To niezwykłe ważne usprawnienie w transporcie naszego regionu, ale także naszego miasta. W pewnym zakresie PKA będzie spełniać rolę kolejki miejskiej" - dodała Leniart.

Podkreśliła, że władze Rzeszowa muszą przygotować miejsca przesiadkowe, alby lepiej skomunikować różne środki transportu.

Natomiast marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl przypomniał, że Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna prowadzi przewozy pasażerskie od stycznia 2021 roku.

"Od tego czasu przewiozła już ponad 70 tys. pasażerów. Pociągi kursują w relacjach Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów. Liczba pasażerów będzie się jednak z czasem zwiększać" - podkreślił. Jego zdaniem po zakończeniu lockdown-u koleją będą podróżować zarówno uczniowie szkół, jak i pracownicy, ale także turyści.

Na konferencji obecny był też członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch, który zaznaczył, że spółce zależy przede wszystkim na rozwoju sieci kolejowej w aglomeracjach, gdzie klientów jest najwięcej. Dodał, że w ramach projektu budowy PKA powstanie 14 nowych przystanków, co znacznie ułatwi pasażerom dostęp do kolei. "W tej chwili Polska jest wielkim placem budowy, realizujemy pracę na wielu liniach kolejowych. W umowach mamy w tej chwili ponad 40 miliardów zł" - podał Bresch.

Zapowiedział, że w przyszłym roku, w ramach PKA, rozpocznie się budowa linii kolejowej do lotniska w podrzeszowskiej Jasionce.

Zgodnie z podpisaną pod koniec ub.r. umową w ramach PKA powstanie 5 km nowej linii kolejowej z Rzeszowa do lotniska w Jasionce. Nowe połączenie umożliwi szybkie, bo zaledwie w 14 minut dotarcie do lotniska. To połowę mniej niż obecnie.

W ramach inwestycji powstanie też 14 nowych przystanków kolejowych, cztery mijanki. Będą też nowe przejścia podziemne, przebudowane będą przejazdy kolejowe. Perony będą dostosowane do osób niepełnosprawnych.

PKA obejmie swoim zasięgiem Dębicę, Przeworsk, Kolbuszową, Strzyżów oraz lotnisko w Jasionce.

Wartość inwestycji to blisko 300 mln zł. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie z tego programu wynosi niemal 210 mln zł. Czas realizacji 32 miesiące od podpisania umowy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl