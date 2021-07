Podkarpackie: 1,2 mld zł na zakup zeroemisyjnych autobusów w programie ZTP

1,2 mld zł jest do wykorzystania w kolejnym naborze programu Zielony Transport Publiczny (ZTP). W jego ramach zakupionych zostanie ok. 760 autobusów elektrycznych lud wodorowych w skali kraju. Nabór prowadzony będzie od 1 września br. do 20 grudnia br.

Drugą edycje programu ZTP ogłosił w piątek w Stalowej Woli (Podkarpackie) minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.

Kurtyka podkreślił, że ogłoszenie naboru nie przez przypadek odbywa się w Stalowej Woli. Tłumaczył, że miasto jest już beneficjentem programów, które wspierają elektromobilność.

Minister zaznaczył, że elektromobilność to, z jednej strony taki przemysł, który podnosi poziom życia, a jednocześnie ogranicza wpływ cywilizacji na nasze otoczenie i środowisko.

Kurtyka ocenił, że ZTP to jeden z flagowych i sztandarowych programów jego resortu.

"Otwieramy kolejny nabór na kwotę 1,2 mld zł dla zielonego transportu publicznego. Tym razem chcemy, żeby ten zielony transport publiczny był tym, który pomoże nam w cywilizacyjnym, rozwojowym skoku. Chodzi mi też o to, żebyśmy niwelowali to, co nazywamy wykluczeniem komunikacyjnym i transportowym. Żebyśmy byli w stanie doprowadzić do tego, żeby takie ośrodki miejskie jak Stalowa Wola mogły lepiej integrować się ze swoim otoczeniem" - tłumaczył Kurtyka.

W ocenie ministra, kwota 1,2 mld zł powinna wystarczyć na zakup ok. 760 elektrycznych lub wodorowych autobusów.

"Chcielibyśmy, żeby te pojazdy pomogły również w tej funkcji ograniczenia wykluczenia transportowego, lepszego połączenia ośrodków miejskich ze swoim zapleczem. I doprowadzenia do tego żebyśmy mogli nie tylko, w tym wymiarze komunikacyjnym funkcjonować lepiej, ale żeby miejsca pracy, uczenia się były po prostu lepiej skomunikowane pomiędzy sobą" - powiedział Kurtyka.

Minister dodał, że warunki i regulamin naboru są dopasowane do założeń Krajowego Planu Odbudowy.

Obecny w Stalowej Woli prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski podkreślił, że Funduszu zmianie swój charakter - z ochrony środowiska na fundusz klimatyczny. "Fundusz staje się bardziej funduszem transformacji, która wprowadza elektromobilność" - stwierdził.

Zdaniem Chorowskiego, elektromobilność zmienia charakter naszej cywilizacji i naszych przyzwyczajeń. W efekcie, jak zauważył prezes NFOŚiGW, doprowadzi to zmian w energetyce, która opierać się będzie na trzech filarach: czyste powietrze, zeroemisyjna energetyka oraz transformacja sprawiedliwa i zrównoważona.

Chorowski podał, że w obu naborach programu ZTP suma dofinasowań wyniesie łącznie ok. 2 mld zł, zakupionych zostanie też w sumie ok. 1 tys. autobusów elektrycznych lub wodorowych.

"Dzięki temu programowi zrealizowane zostaną, według mnie, trzy cele. Po pierwsze - zostanie rzeczywiście wyprowadzona emisja spalin w dużej części z miast. Drugi element - to jest to, że Polska staje się w tej chwili liderem elektromobilności. Jesteśmy największym eksporterem baterii, jesteśmy jednym z największym eksporterów w Europie autobusów elektrycznych" - powiedział.

Prezes NFOŚiGW wymienił też trzeci, ważny element, który jest realizowany dzięki programowi. Jest to, jak zauważył, likwidacja białych plam transportowych i "możliwość szybkiego skomunikowania się, w godnych warunkach, nie tylko wewnątrz miasta, ale również z ich obrzeżami".

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny powiedział, że miasto, dzięki dotacji z NFOŚiGW w kwocie niemal 13 mln zł, zakupiło 6 elektrycznych autobusów do miejskiej komunikacji. Zapowiedział, że samorząd będzie też się ubiegał o kolejne dofinansowanie do zakupu elektrycznych autobusów. "Dążymy do tego, żeby 75 proc. naszego taboru komunikacji miejskiej było zeroemisyjne" - dodał prezydent Stalowej Woli.

Ogłoszony w piątek nabór ma na celu wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego w nabyciu nowych, zeroemisyjnych autobusów, w tym trolejbusów i autobusów zasilanych energią elektryczną, wytworzoną z wodoru oraz rozwój infrastruktury ładowania.

Samorządy i ich spółki będą mogły ubiegać się o sięgające od 20 proc. do 80 proc. dofinansowanie na zakup lub leasing takich pojazdów i szkolenie kierowców oraz do 25 proc. na rozwój infrastruktury ładowania - budowę nowych lub modernizację istniejących stacji ładowania.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców oraz rodzaju organizowanego transportu publicznego. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 września do 20 grudnia 2021 r.

Autor: Wojciech Huk

huk/ je/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl