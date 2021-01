Podkarpackie: 100 mln zł z RFIL na drogi wojewódzkie zniszczone w trakcie powodzi

100 mln zł, które samorząd województwa podkarpackiego otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone zostanie na naprawę zniszczonych podczas powodzi dróg wojewódzkich na terenie ośmiu powiatów – poinformował na konferencji prasowej w piątek w Rzeszowie marszałek regionu Władysław Ortyl.

Marszałek podkreślił, że w każdym z poszkodowanych przez żywioł powiatów prowadzone będą prace, których koszt wynosi od prawie 5 mln zł do ok. 29 mln zł wsparcia.

W ramach prac naprawione będą drogi, mosty oraz kładki, zabezpieczone będą też osuwiska. Jak zauważył Ortyl, infrastruktura taka jak drogi, chodniki czy parkingi tworzą bezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów. Wpływają też na zwiększenie jakości podróżowania na tych terenach.

"RFIL, z którego otrzymaliśmy wsparcie na te drogowe inwestycje, pokazuje, że otrzymujemy dofinansowania nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale mamy także wsparcie rządu w kryzysowych momentach, takich jak powodzie na południu województwa" - powiedział Ortyl.

Wśród najważniejszych prac, które będą wykonane za otrzymane dofinansowanie jest m.in. zabezpieczenie osuwisk w gminach: Domaradz (koszt 10 mln zł), Solina (13 mln zł) i Ustrzyki Dolne (3 mln zł). Część prac będzie kontynuowana w 2022 r. Pieniądze przeznaczone będą na odbudowę dróg wojewódzkich w powiatach m.in. jasielskim, bieszczadzkim i sanockim.

Jak podkreślił obecny na konferencji wicemarszałek Piotr Pilch, 100 mln zł to "wielkie wsparcie dla regionu". "To pieniądze, które zostały skierowane na drogi w tych powiatach i gminach, które zostały szczególnie dotknięte ubiegłorocznymi powodziami" - powiedział.

Pilch dodał, że w sumie odbudowanych zostanie 75 km dróg. Połowa kwoty ze 100 mln zł przeznaczona będzie na zabezpieczenie osuwisk, które powstały w wyniku silnych opadów deszczu.

Do 28 grudnia 2020 roku można było składać wnioski w ostatniej turze naboru RFIL. Jak powiedział marszałek Ortyl, samorząd województwa złożył trzy takie wnioski: na budowę węzła autostradowego w Ropczycach, na wkład własny na budowę kolei aglomeracyjnej oraz na utworzenie oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program wsparcia rządu dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Do tej pory w ramach dwóch odsłon RFIL do samorządów w całej Polsce trafiło łącznie 12 mld zł.