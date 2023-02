Podkarpackie: 11 nowych aut otrzymał Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

Do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu trafiło 11 nowych samochodów. Pojazdy kosztowały ponad 1 mln zł – poinformowała PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

Pojazdy zostały kupione w ramach przetargu. Jak dodała Chabowska, zakup dziesięciu samochodów marki Kia ceed sfinansowany został ze środków uchwały modernizacyjnej. "Jeden samochód został kupiony ze środków Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie" - zaznaczyła.

Zdaniem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witolda Mrozka, doposażenie funkcjonariuszy w nowy sprzęt pozwoli jeszcze efektywnej realizować zadania KAS.

"Liczę na to, że nowe pojazdy przyczynią się m.in. do skutecznego zwalczania szarej strefy oraz zwiększenia wpływów do budżetu naszego państwa" - podkreślił.

11 nowych pojazdów to największy zakup w podkarpackiej Służbie Celno-Skarbowej od 2018 roku, kiedy kupiono 20 samochodów, w tym m.in. mobilne laboratorium.

