Podkarpackie: 14 mln zł na badania dla uczelni w regionie

Do 23 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) na prace badawczo-rozwojowe (B+R). Wnioski składać mogą zespoły naukowe z podkarpackich uczelni wyższych. Do rozdysponowania w tym naborze jest 14 mln zł.

Jak poinformował dyrektor ds. rozwoju technologii w PCI Krzysztof Borowicz, jest to III edycja programu grantowego. "Nabór rozpoczął się 24 czerwca br. i pierwotnie miał potrwać do 11 sierpnia br., jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez naukowców, termin ten został wydłużony o prawie dwa tygodnie" - podkreślił.

Borowicz zaznaczył, że PCI od początku naboru prowadzi wsparcie dla uczelni i naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant - zarówno w formie szkoleń, jak i bieżących konsultacji. "Publikujemy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (tzw. FAQ). Praktyka pokazuje, że korzystanie z tego typu form wsparcia może mieć istotny wpływ na jakość wniosków i zwiększa ich szanse na dofinasowanie" - powiedział.

Zdaniem Borowicza, mimo, że do zakończenia naboru nie zostało wiele czasu, to przygotowanie dobrego projektu nadal jest możliwe. "Zwłaszcza, jeżeli zespół naukowy ubiegał się o grant w poprzedniej edycji konkursu. Regulamin dopuszcza ponowne złożenie wniosku, który nie uzyskał wcześniej dofinansowania - po wprowadzeniu uzupełnień i usunięciu błędów" - stwierdził.

Dofinansowanie w ramach III naboru wniosków do programu grantowego skierowane jest do zespołów naukowych, których liderzy zatrudnieni są na umowę o pracę w uczelniach będących partnerami projektu PCI. Są to m.in. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Kwota pojedynczego grantu w tym naborze mieści się w przedziale od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

