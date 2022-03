Podkarpackie: 16 połączeń z Jasionki w letniej siatce połączeń

16 połączeń lotniczych, m.in. do Wenecji, Gdańska i Burgas, znajduje się w letniej siatce połączeń z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce – poinformował we wtorek na konferencji prasowej prezes portu Adam Hamryszczak. Podkreślił również, że lotnisko w części cywilnej funkcjonuje normalnie.

Najważniejszą nowością w letniej siatce połączeń z Jasionki jest Wenecja - loty oferował będzie LOT. Jak podkreślił Hamryszczak, włoskie miasto to wspaniałe miejsce, gdzie można zwiedzać wiele zabytków.

"Startujemy 12 czerwca, odlot o godz. 6.55, a już o godz. 8.50 będzie można dotrzeć do Wenecji. Sądzę, że to połączenie będzie cieszyło się dużym powodzeniem" - dodał.

W sezonie letnim z Jasionki będzie można dotrzeć samolotami LOT również do Gdańska - od 7 maja, loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Jak zauważył prezes lotniska, w czasie pandemii turystyka krajowa zyskała na popularności. "Wychodzimy tym oczekiwaniom naprzeciw. W poprzednim sezonie z tego połączenie chętnie korzystali mieszkańcy ościennych województw - lubelskiego i świętokrzyskiego" - powiedział.

LOT z Jasionki będzie latał również do Nowego Jorku, Zadaru w Chorwacji, Warszawy i Olsztyna.

Inny przewoźnik, który operuje z podrzeszowskiego portu, węgierski Wizz Air w sezonie letnim będzie kursował (od 19 czerwca) na trasach do Burgas w Bułgarii, dwa razy w tygodniu. Poza tym przewoźnik będzie też latał do Oslo, Londynu i Eindhoven.

Z podkarpackiego lotniska lata również irlandzki przewoźnik Ryanair, który w letniej siatce będzie miał sześć regularnych połączeń: dwa do Londynu (lotniska Stansted i Luton), Bristolu, Dublina, Manchesteru i East Midlands.

Jak podkreślił Hamryszczak, w sumie w sezonie letnim oferowanych będzie 16 regularnych połączeń. "Ta siatka pokazuje, że nasze lotnisko w części cywilnej funkcjonuje bez zakłóceń, że rozwijamy siatkę naszych połączeń" - mówił.

Prezes portu podkreślił, że jeśli chodzi o loty czarterowe, to ostateczne kierunki kształtują się przed wakacjami. Wymienił jednak kraje, do których loty czarterowe powinny odbywać się z Jasionki. Wśród nich wymienił loty m.in. do Tirany w Albanii i na hiszpańską Majorkę.

Hamryszczak podkreślił również, że lotnisko mocno włączyło się w akcję pomocy Ukrainie. "Od miesiąca aktywnie uczestniczymy w działaniach akcji humanitarnej dla Ukrainy. Obsłużyliśmy ponad 350 samolotów transportowych z pomocą humanitarną dla tego kraju" - powiedział Hamryszczak.

Pytany, jak sytuacja międzynarodowa oraz na samym lotnisku wpłynie na kondycję spółki zarządzającej lotniskiem, Hamryszczak odpowiedział, że na razie jest za wcześnie na wyciąganie wniosków. "Sądzę, że będziemy wiedzieć więcej pod koniec września czy na początku października" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl