Podkarpackie: 178 wniosków z podkarpackich uczelni do programu grantowego PCI

178 wniosków z podkarpackich uczelni na łączną kwotę ponad 42 mln zł zostało złożonych do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI). 159 projektów zakłada opracowanie technologii wpisujących się w kierunki szczególnie istotne dla rozwoju Podkarpacia.

Zakończony nabór to już trzecia edycja konkursu, którego organizatorem jest PCI. W jego ramach podkarpaccy naukowcy mogą aplikować o granty na realizację prac badawczo-rozwojowych. Ich celem jest między innymi tworzenie prototypów oraz innowacyjnych technologii.

W tej edycji do konkursu wpłynęło 178 wniosków. Dla porównania, podczas pierwszej edycji konkursu było to 101 wniosków zaś drugiej 143. Łączna kwota wnioskowana wynosi ponad 42 mln zł i jest zdecydowanie wyższa niż miało to miejsce w dwóch poprzednich naborach; odpowiednio było to: 14,7 mln zł. i 22 mln zł.

Po raz pierwszy zasady konkursu umożliwiały aplikowanie wszystkim uczelniom z Podkarpacia prowadzącym działalność naukową. Wśród złożonych wniosków 106 (na kwotę ponad 23 mln zł) to projekty pochodzące z Politechniki Rzeszowskiej, 60 (na kwotę ponad 16 mln zł) z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pięć (na niemal 1 mln zł) z WSIiZ w Rzeszowie, trzy z PWSTE w Jarosławiu oraz po dwa z WSPIA w Rzeszowie i KPU w Krośnie. Kwoty o pojedynczy grant wynoszą od ponad 68 tys. zł do niemal 500 tys. zł., a średnia wartość projektu to ok. 237 tys. zł.

Jak poinformował dyrektor ds. rozwoju technologii w PCI Krzysztof Borowicz, rekordowe zainteresowanie programem jest powodem do zadowolenia i satysfakcji.

"Mamy rekordowe zainteresowanie jeżeli chodzi o liczbę wniosków i kwotę, o jaką aplikują uczelnie. W ramach III naboru wprowadziliśmy zasady, dzięki którym przyznane przez PCI granty będą mieć faktyczny wpływ na rozwój regionu. Jedną z nich jest priorytetowe traktowanie tzw. projektów kierunkowych, które zakładają opracowanie innowacji wpisujących się w najnowsze trendy technologiczne, a zarazem najbardziej istotnych dla rozwoju województwa" - podkreślił.

Takich projektów wpłynęło do konkursu aż 159: najwięcej z nich dotyczy takich branż jak medycyna czy ekologia.

Zasady konkursu zachęcały też do tworzenia zespołów złożonych z naukowców pracujących w różnych uczelniach, co miało na celu lepszą integrację środowiska naukowego i wymianę wiedzy. Takich projektów międzyuczelnianych jest 114, a tworzących je członków zespołów - 663.

Jak podał Borowicz, w 152 projektach planowane jest łączenie co najmniej dwóch dziedzin naukowych, najwięcej z nich integruje prace B+R z dziedziny nauk inżynieryjno - technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Spośród złożonych projektów 119 wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, czyli jakość życia, informacja i telekomunikacja, lotnictwo i kosmonautyka oraz motoryzacja.

W trakcie trwania naboru PCI prowadziło szkolenia i konsultacje, w których udział wzięło ponad 500 uczestników.

Program grantowy PCI jest finansowy z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl