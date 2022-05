Podkarpackie: 20 nowych funkcjonariuszy zasiliło KAS

20 nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej złożyło w czwartek ślubowanie. Nowi pracownicy podkarpackiej KAS trafią do służby m.in. na przejściach granicznych z Ukrainą w Medyce, Korczowej i Budomierzu.

Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, ślubowanie odbyło się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Wśród ślubujących 20 funkcjonariuszy było 11 kobiet i 9 mężczyzn.

"Nowi pracownicy trafią do służby w drogowych przejściach granicznych w Medyce, Korczowej, Budomierzu, a także do Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka oraz Oddziału Celnego w Rzeszowie" - wymieniła Chabowska. Nowych funkcjonariuszy czeka teraz dwuletni okres służby przygotowawczej, której celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych.

Od początku roku do Służby Celno-Skarbowej na Podkarpaciu wstąpiło ponad 70 funkcjonariuszy. Jeszcze w tym miesiącu akty mianowania otrzyma kolejna grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl