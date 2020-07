Podkarpackie: 40 osób znajdzie pracę w zakładzie Efekt Plus

Jeszcze w tym roku rozpocznie się montaż kolejnej linii produkcyjnej w zakładzie specjalizującej się w produkcji foli stretch firmy Efekt Plus. W zakładzie, który działa na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko, pracę znajdzie dodatkowo 40 osób.

Jak poinformowała PAP dyrektor firmy Anna Radoń-Cholewa, nowa linia przeznaczona będzie głównie do produkcji folii pre-stretch, która posłuży przede wszystkim do zabezpieczania lekkich ładunków.

Uruchomienie nowej linii technologicznej sprawi, że moce wytwórcze spółki osiągną 150 tys. ton folii rocznie. W sumie w zakład działający na terenie parku spółka zainwestuje do końca 2020 r. ok. 80 mln zł.

Firma Efekt Plus swoje produkty wysyła do Unii Europejskiej oraz m.in. do Szwajcarii, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny.

Park Rzeszów-Dworzysko o powierzchni ponad 83 ha prowadzony jest przez starostwo rzeszowskie. Jak przypomniał starosta rzeszowski Józef Jodłowski, firma niedawno dokupiła na terenie parku działkę o powierzchni 1,3 ha. "W sumie jest teraz właścicielem obszaru o łącznej powierzchni ponad 4 hektary" - dodał.

Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko o powierzchni ponad 83 ha jest w pełni uzbrojony; znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów - Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy-Polska-Ukraina. Do tej pory zainwestowało tam 18 przedsiębiorstw. Docelowo pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.