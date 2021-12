Podkarpackie: 58 decyzji w br. na terenie mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

58 decyzji o wsparciu inwestycji wydał w tym roku mielecki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, który zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Inwestorzy zadeklarowali nakłady na poziomie ponad 1,8 mld zł, utworzą też ponad 700 nowych miejsc pracy.

W piątek w oddziale ARP w Mielcu na konferencji prasowej podsumowano bieżący rok. Obecny na miejscu wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, powiedział, że, biorąc pod uwagę dane ze stref zarządzanych przez Agencję (oprócz mieleckiej jest to też tarnobrzeska) wynika, że działająca od 2018 r. Polska Strefa Inwestycji odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorców.

"Do czasu powołania PSI było takie przekonanie, że wspierani są tylko zagraniczni przedsiębiorcy" - zwrócił uwagę.

Kolczyński, podkreślił, że w przyszłym roku jednym z głównych zadań dla mieleckiej SSE będzie pozyskanie nowych terenów pod inwestycje. "Planujemy pozyskać teren o powierzchni ok. 125 ha, który chcemy uzbroić, być może powstanie na nim park przemysłowy, to będzie zależeć od tego, w jakiej formule pozyskamy te nowe tereny" - dodał.

Wiceprezes ARP zaznaczył, że nowe tereny zlokalizowane są w centralnej części woj. podkarpackiego.

Wśród planów na przyszły rok, ARP chce również wybudować nową halę w Mielcu. Jak mówił Kolczyński, będzie ona przeznaczona dla mniejszych przedsiębiorców. "Będzie to taki inkubator dla lokalnych firm" - stwierdził.

Agencja planuje również wybudować halę o pow. ok. 5 tys. mkw w Krośnie, ale jej powstanie zależy od zainteresowania przedsiębiorców.

W 2022 r. rozwijana ma być również podstrefa mieleckiej SSE na Lubelszczyźnie.

Kolczyński przypomniał, że Podkarpackie i Lubelszczyzna to tereny, na których przedsiębiorcy mogą otrzymać najwyższe wsparcie swojej inwestycji.

Jak zaznaczył dyr. mieleckiego oddziału ARP Waldemar Barnaś, przyznanych w tym roku 58 decyzji to najwięcej w historii.

Przedsiębiorcy, którzy je otrzymali zadeklarowali inwestycje na poziomie ponad 1,8 mld zł oraz stworzenie etatów dla 734 osób. Głównie w takich branżach jak: motoryzacja, obróbka metalu, poligrafia i opakowania oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Barnaś przypomniał, że w 2020 r. Agencja wydała 26 decyzji, a deklarowane nakłady wyniosły ponad 608 mln zł. "Zatem nasz tegoroczny wynik jest historyczny i pokazuje ogromne zainteresowanie inwestycjami w naszej strefie" - powiedział.

Z danych, które Barnaś przekazał wynika, że zdecydowana większość nowych decyzji została wydana na Podkarpaciu - ponad 40. Nowymi inwestorami są w większości polskie firmy - 79 proc. i są to małe i średnie przedsiębiorstwa - 72 proc.

Wśród największych inwestorów, którzy otrzymali w tym roku decyzję o wsparciu są m.in. Ball Packagine Europe Lublin spółka zamierza rozwijać produkcję wieczek do puszek aluminiowych w podstrefie w Lublinie oraz LOT Aircraft Maintenance Services, firma wybuduje w podrzeszowskiej Jasionce halę do serwisów samolotów. Łączne nakłady tych dwóch inwestorów to ok. 480 mln zł.

Dyr. mieleckiego oddziału ARP podkreślił, że do tej pory w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, czyli od 2018 r. wydanych zostało łącznie 119 decyzji o wsparciu, a przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie 4,3 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie ponad 1,7 tys. nowych miejsc pracy.

