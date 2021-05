Podkarpackie: 72 wnioski dot. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych

Do wojewody podkarpackiego wpłynęły 72 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W naborze można było ubiegać się o dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w obszarze przejść dla pieszych. Kwota dofinasowania wyniesie niemal 29 mln zł.

Jak poinformowała we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem. "Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły łącznie 72 wnioski - 36 złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i tyle samo przez powiaty" - dodała.

Przypomniała, że dofinasowanie może być przeznaczone na infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych - w granicach 100 metrów za i przed przejściem. "Celem tego naboru jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa nie tylko pieszych, ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego" - zaznaczyła Leniart.

Wnioski złożone przez gminy dotyczą 117 przejść dla pieszych, natomiast te złożone przez powiaty - 107 takich inwestycji.

Leniart podała, że wartość kosztorysowa wszystkich wniosków wynosi ok. 36 mln zł. Każdy z wniosków może być maksymalnie dofinansowany do 80 proc. wartości. Oznacza to, że kwota dofinansowania wyniesie niemal 29 mln zł.

"Podkarpacie otrzymało na dofinansowanie wniosków w ramach tego naboru niemal 32 mln zł. Dzięki temu wszystkie złożone wnioski mogą liczyć na dofinansowanie" - zapowiedziała Leniart.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków.

Najwięcej wniosków złożył samorząd Stalowej Woli, a z powiatów - dębicki 18.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl