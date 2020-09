Podkarpackie: 8 mln zł na odbudowę gospodarki i rynku pracy po pandemii

8 mln zł przeznaczy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na odbudowę gospodarki i stabilizację rynku pracy, który ucierpiał wskutek pandemii. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Dyrektor WUP Tomasz Czop poinformował we wtorek, że pieniądze przeznaczone będą na zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez młode osoby.

"Pomoc trafi do ludzi młodych, do 30. roku życia, którzy zamieszkują województwo podkarpackie i stracili pracę podczas pandemii, czyli po 1 marca tego roku. Szacujemy, że pieniądze pomogą co najmniej 200 młodym osobom" - dodał.

Dofinansowanie w wysokości ponad 23 tys. zł będzie można otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy. Można też otrzymać tzw. wsparcie pomostowe.

"To z kolei pomoc finansowa w wysokości minimalnego wynagrodzenia (do 2,6 tys. zł), wypłacana co miesiąc przez pół roku. Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków w pierwszym, raczkującym okresie prowadzenia własnej firmy, kiedy to nie generuje ona jeszcze wymiernych zysków, a należy opłacić koszty ZUS, podatku, opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością" - wyjaśnił dyrektor WUP.

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez co najmniej rok. Osoby, które będą się ubiegać o przyznanie dotacji, wezmą obowiązkowo udział w szkoleniu, na którym nauczą się, jak prowadzić własną firmę.

Czop podkreślił, że 8 mln zł będzie rozdysponowane przez instytucje z otoczenia biznesu. "Instytucje te muszą m.in. prowadzić działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nie mogą działać dla zysku, muszą też posiadać kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - wymienił dyrektor WUP.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw. Instytucje te muszą mieć siedzibę w woj. podkarpackim, czyli dobrze znać specyfikę rynku. Wnioski mogą składać do 25 września br.

Na konkurs zostało przeznaczone 8 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.