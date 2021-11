Podkarpackie: 98 proc. szkół wnioskuje do programu Laboratoria Przyszłości

98 proc. szkół z Podkarpacia złożyło wnioski do rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Placówki starają się w sumie o ponad 58 mln zł – poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów Polskiego Ładu. W ramach inicjatywy szkoły podstawowe w całym kraju otrzymają pieniądze na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania umiejętności takich, jak: współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Leniart podała, że obecnie 98 proc. uprawnionych szkół w regionie złożyło wniosek do tego programu. "Liczymy, że do końca listopada, bo taki jest termin, będzie to 100 proc. placówek" - dodała wojewoda.

O szczegółach przedsięwzięcia poinformowała obecna na konferencji podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Powiedziała, że w regionie szkół uprawnionych do składania wniosków o pieniądze z programu jest w sumie 957.

"20 szkół jeszcze nie złożyło wniosków" - dodała.

Kurator powiedziała, że o pieniądze ubiegać się mogą w tym roku szkoły podstawowe prowadzone przez samorządy. W przyszłym roku z programu skorzystać mogą placówki prowadzone przez m.in. stowarzyszenia.

Rauch podkreśliła, że organy prowadzące szkoły nie muszą mieć wkładu własnego, żeby korzystać z tego programu.

Kurator wyjaśniła, że celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM - nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka.

"Te pomoce dydaktyczne, które pojawią się dzięki pieniądzom z programu, mają wspomagać rozwój tych wszystkich kompetencji. Są one ważne z punktu widzenia rozwoju nie tylko ucznia, ale także rozwoju gospodarczego kraju" - powiedziała.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoły małe, do 100 uczniów, mogą otrzymać dofinasowanie do 30 tys. zł; dwa razy więcej otrzymają placówki do 200 uczniów; 70 tys. zł trafi do szkół od 201 do 234 uczniów, 300 zł na ucznia uzyskają duże szkoły, liczące więcej niż 235 uczniów.

Placówki mogą wybierać wyposażenie laboratorium, które powstanie w szkole z katalogu, który liczy 175 pozycji różnego rodzaju sprzętu.

Każda placówka musi jednak kupić skład wyposażenia podstawowego, obowiązkowego. Obejmuje on m.in. drukarki 3D z akcesoriami. mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, w tym kamery, oświetlenie, mikrofony i stacje lutownicze.

Jak podała Rauch, te elementy od 1 września 2022 r. będą musiały znaleźć się w każdej szkole podstawowej w Polsce, nawet jeśli placówka nie zgłosiła się do Laboratoriów Przyszłości.

