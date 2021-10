Podkarpackie: ARP: w Stalowej Woli w ramach Programu Fabryka powstanie biurowiec

Spółka Operator ARP otrzymała pozwolenie na budowę biurowca w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Floriańskiej i Okulickiego, będzie miał trzy kondygnacje i będzie łączył funkcje biurowe i handlowo-usługowe. Trwa przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji.

Jak poinformowała w środę spółka, biurowiec Urbi Ferro będzie miał 5 tys. mkw powierzchni użytkowej. Na parterze budynku mieścić się będzie część handlowo-usługowa. Natomiast na wyższych kondygnacjach będą dostępne powierzchnie biurowe. Zgodnie z założeniem mają to być przestrzenie dla większych firm lokujących tam swoje siedziby, jak i mniejszych najemców, którzy szukają kilkudziesięciometrowych biur.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie, prezes zarządu Operator ARP Mariusz Domeradzki, spółka ma już prawomocne pozwolenie na budowę.

"Kolejnym krokiem jest pozyskanie generalnego wykonawcy. Chcemy, by budowa ruszyła jak najszybciej. Naszym planem jest to, by to właśnie w Stalowej Woli powstał pierwszy biurowiec Programu Fabryka spełniający wysokie standardy architektoniczne i techniczne. Co ważne, już rozpoczynamy rozmowy z potencjalnymi najemcami powierzchni" - dodał.

Autorzy projektu biurowca - krakowska pracownia URBA Architects - zaznaczyli, że źródłem inspiracji była dla nich architektura okresu międzywojennego, w którym powstał Centralny Okręg Przemysłowy, którego częścią była Stalowa Wola.

Zdaniem Macieja Kronenberga, wspólnika w pracowni URBA Architects, obiekt nawiązuje do tradycji modernizmu z akcentami charakterystycznych motywów architektury COP.

"Budynek jest wyskalowany pod kątem funkcjonowania w Stalowej Woli, jak również spełniający optymalne standardy zrównoważonego budownictwa dostosowane do certyfikacji BREEAM. Część nadziemna biurowca wykonana zostanie w technologii prefabrykacji żelbetowej, co znacznie skróci proces realizacji oraz zagwarantuje wysoki standard estetyczny elewacji. Z uwagi na atrialny układ zabudowy oraz wysokość obiektu, będzie dość kameralnym i przyjaznym środowiskiem pracy" - stwierdził.

Elementem wyróżniającym biurowiec będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, tak by stanowiło zieloną enklawę wewnątrz budynku. Dodatkowo dla inwestycji przewidziano 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.

Głównym założeniem Programu Fabryka jest, jak zaznaczyła ARP, niwelowanie dystansu rozwojowego pomiędzy największymi metropoliami a miastami średnimi. Agencja Rozwoju Przemysłu, tworząc założenia programu chciała poprzez budowę wysokiej klasy powierzchni biurowych, pobudzać potencjał średnich miast.

Jesienią 2020 roku Agencja Rozwoju Przemysłu powierzyła realizację programu spółce Operator ARP. Poza Stalową Wolą, program jest realizowany także w Elblągu i we Włocławku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl