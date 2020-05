Podkarpackie: Czterech wykonawców zainteresowanych budową mostu w Zarszynie

Czterech wykonawców złożyło oferty w przetargu na budowę mostu przez potok Pielnica w Zarszynie (Podkarpackie) w ciągu drogi krajowej nr 28 – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus. Teraz oferty będą analizowane.

W przetargu najniższą kwotę - prawie 6 mln zł zaproponowała firma Wolmost z Rzeszowa.

Jak zaznaczyła Rarus, oprócz ceny, która stanowić będzie 60 proc. kryterium oceny oferty, zastosowano również dwa dodatkowe kryteria - okres gwarancji (20 proc.) i termin rozbiórki konstrukcji mostu tymczasowego (20 proc.).

To już drugi przetarg na budowę tego mostu. W pierwszym złożone oferty znacznie przewyższały budżet, jaki przeznaczyła na tę inwestycję GDDKiA.

Zamówienie obejmuje oprócz budowy nowego mostu także budowę objazdu tymczasowego. Wybrany wykonawca będzie musiał również rozbudować drogę krajową, jeśli chodzi o dojazdy do mostu oraz przebudować zjazdy. Jego zadaniem będzie także zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica.

Termin realizacji zamówienia, jaki wyznaczyła GDDKiA, to 30 lipca 2021 r. Do terminu realizacji wlicza się okres zimowy - od 15 grudnia do 15 marca.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez województwo małopolskie i podkarpackie. Biegnie od miejscowości Zator do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.