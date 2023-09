Podkarpackie: Delegacja ukraińskiego biznesu odwiedziła park technologiczny Aeropolis

Przedstawiciele ukraińskiego rządu, biznesu i nauki przebywali z wizytą w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis w Jasionce k. Rzeszowa. Delegacja z Ukrainy była zainteresowana współpracą z podkarpackimi firmami szczególnie w zakresie produkcji dronów i wspierania startupów.

Jak poinformowała w czwartek Justyna Kunysz z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR), który prowadzi park Aeropolis, wśród delegacji naszych sąsiadów byli m.in.: Ivan Kulchytskyy - prezes Agencji Innowacji Europejskich we Lwowie, Alexandre Yurchak - przewodniczący Związku Klastrów Ukrainy APPAU w Kijowie oraz Daria Honcharenko z ministerstwa gospodarki Ukrainy. Obecni byli także przedstawiciele innych ukraińskich instytucji otoczenia biznesu oraz firm.

"Wizytę studyjną zorganizowała Podkarpacka Rada Przemysłu Przyszłości, a gospodarzem spotkania była RARR. Zaprosiliśmy ukraińską delegację m.in. do Inkubatora Technologicznego w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis, w którym innowacyjne firmy zaczynają produkcję, by po jej rozwinięciu zainwestować we własne fabryki w przemysłowych strefach pod Rzeszowem" - dodała Kunysz.

Obecnie w Aeropolis działają 52 firmy, zatrudniające ponad siedem tysięcy osób. Inwestycje w tym miejscu sięgnęły 3,5 mld zł.

Jak przypomniała Kunysz, RARR oferuje wsparcie w Aeropolis nie tylko przedsiębiorcom z regionu, ale również dla ukraińskich firm, które w ramach oferty "Rozproszonego inkubatora" mogą prowadzić działalność na Podkarpaciu.

Jak podkreślił prezes Agencji Innowacji Europejskich we Lwowie Ivan Kulchytskyy, odbudowa Ukrainy po wojnie będzie zależeć również od rozwoju nowego przemysłu.

"Przedstawiono nam szeroką działalność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości, a także innowacji na różnych poziomach. My też szukamy inwestycji, bo odrodzenie Ukrainy po wojnie zależy od rozwoju nowego przemysłu. Mówi się o przenoszeniu produkcji z Chin na zachód, więc chcielibyśmy, aby nasza część Europy też miała w tym udział. Polska i Ukraina są w tych staraniach naturalnymi partnerami" - zauważył Kulchytskyy, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w Rzeszowie ma powstać Europejski Hub Innowacji Cyfrowych i Ukraina chce też stworzyć kilka takich centrów.

"Polskie doświadczenia są więc dla nas ważne. Szczególnie te w zakresie inwestowania środków unijnych. Korzystaliśmy z programów przedakcesyjnych Phare, ale przed nami znacznie większe programy. Doświadczenie RARR może nam pomóc" - zauważył Kulchytskyy.

Członkowie ukraińskiej delegacji pytali także o możliwość współpracy w zakresie produkcji dronów. Jak zaznaczył Kulchytskyy, rozwój tej branży w Ukrainie to efekt wojny. "Nasi inżynierowie, nawet w małych zakładach budują drony. Ten przemysł szybko się rozwija" - dodał.

Zdaniem prezesa RARR Mariusza Bednarza, zainteresowanie ukraińskich firm innowacjami w gospodarce, to pole do współpracy.

"Po tym spotkaniu widać, jak wiele potrzeb ma ukraińska gospodarka. Już dziś przedstawiciele biznesu, nauki chcą nawiązywać współpracę w konkretnych przedsięwzięciach. Nam zależy nie na działaniu z potrzeby chwili, a na współpracy długofalowej, kreowaniu projektów, dzięki którym będziemy się wzajemnie wzbogacać w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Takim obszarem jest lotnictwo i branża dronowa" - dodał Bednarz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl