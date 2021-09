Podkarpackie: Do przedsiębiorców trafiło niemal 1,6 mld zł z Tarczy Antykryzysowej

Niemal 1,6 mld zł trafiło do podkarpackich przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej – poinformował w czwartek na konferencji prasowej dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop. Dodał, że dzięki tym pieniądzom udało się ochronić wiele miejsc pracy.

Tarcza Antykryzysowa uruchomiona została 1 kwietnia 2020 r. i zakończyła się 31 sierpnia br. Był to rządowy program wsparcia przedsiębiorców i pracowników służący ochronie miejsc pracy zagrożonych z powodu pandemii COVID-19. Wnioski przedsiębiorców i firm o pomoc realizowały wojewódzkie i powiatowe Urzędy Pracy.

Czop podkreślił, że Tarcza Antykryzysowa funkcjonowała w sumie 17 miesięcy i obecnie urząd jest na etapie jej rozliczania.

"Podczas tych 17 miesięcy wydaliśmy dużo, bo niemal 1,6 mld zł. To potężne pieniądze jak na województwo podkarpackie. Wiele osób pyta, czy Tarcza spełniła swoje zadanie, jako dyrektor urzędu pracy mogę powiedzieć, że tak. W regionie nie wzrosło bezrobocie, a w ubiegłym roku wiele osób twierdziło, że stopa bezrobocia może wynieść nawet ok. 20 proc. Dzięki tym pieniądzom udało się ochronić wiele miejsc pracy" - podkreślił.

Czop przypomniał, że rzeszowski urząd jako jeden z pierwszych uruchomił wypłatę pieniędzy z Tarczy - było to 8 kwietnia 2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podczas konferencji chwalił przedsiębiorców z regionu, którzy szybko składali wnioski. Do WUP złożono ponad 9,6 tys. wniosków. Dodał, że w zdecydowanej większości były to wnioski złożone prawidłowo.

Czop chwalił też Powiatowe Urzędy Pracy z Podkarpacia, które, w jego ocenie, wykonały olbrzymią pracę. W sumie PUP-y obsłużyły ponad 156 tys. wniosków w ramach Tarczy. Te urzędy obsługiwały przede wszystkich małych przedsiębiorców.

W kolejnych edycjach Tarcz Antykryzysowych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wypłacił w sumie ponad 638 mln zł dla 4698 firm na ochronę 162 tys. 418 miejsc pracy. Pozostałą część pieniędzy z Tarczy wypłaciły podkarpackie PUP-y.

Największe wsparcia z Tarczy, jakie otrzymał pojedynczy zakład pracy, to ponad 26 mln zł. Była to firma z branży lotniczej.

Czop zapowiedział, że rozliczanie Tarczy będzie trwać jeszcze kilka miesięcy.

Zdaniem Czopa dzięki dotacjom z Tarczy w regionie udało się uratować ok. 20-30 tys. miejsc pracy. "Dzięki wsparciu z Tarczy przedsiębiorcom udało się +przetrzymać+ tylu pracowników przez ten pierwszy, najtrudniejszy okres pandemii. Chodzi głównie o branżę gastronomiczno-hotelarską, którą jako pierwszą i chyba najdotkliwiej dotknęła pandemia" - mówił.

Do tej pory na Podkarpaciu zwroty środków wsparcia z Tarczy Antykryzysowej wyniosły niemal 52,5 mln zł. Jak podkreślił Czop, powody zwrotów były bardzo różne. Wśród nich najczęściej zwrot środków niewykorzystanych wynikał m.in. z przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych i opiekuńczych.

W ramach Tarczy Antykryzysowej do podkarpackich PUP trafiło 156 tys. wniosków. Większość (119 tys.) to wnioski o mikropożyczki i dotacje. Największą liczbę wniosków złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Przemyślu i Jarosławiu. W każdym z nich znacznie ponad połowę wniosków stanowią mikropożyczki i dotacje. W sumie podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy wypłaciły blisko 947,5 mln zł.

