Podkarpackie: Do Rzeszowa trafiły kolejne autobusy na gaz

W poniedziałek do Rzeszowa dotarło sześć gazowych autobusów, które zasilą tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To ostatnia partia pojazdów z 60, które w sumie kupił samorząd za 81 mln zł.

Jak poinformował PAP Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa, obecnie tabor rzeszowskiej komunikacji publicznej to 241 autobusów.

"Przeważają te napędzane gazem - jest ich w sumie 122. Ponadto MPK Rzeszów dysponuje także dziesięcioma autobusami elektrycznymi. Średnia wieku rzeszowskiego autobusu miejskiego to ok. 7 lat" - dodał.

Sześć autobusów, które w poniedziałek trafiły do stolicy Podkarpacia dostarczyła firma Autosan, są to pojazdy SanCity 12LF. Była to ostatnia partia, którą miasto Rzeszów, w ramach jednego przetargu, kupiło w sanockiej fabryce Autosan.

Jak przypomniał Gernand, umowa między Rzeszowem a Autosanem została podpisana w listopadzie 2019 roku. Dotyczyła dostawy, w trzech partiach po 20 sztuk, 60 autobusów SanCity 12LF napędzanych gazem CNG.

Wartość kontraktu to 81 mln zł. Zakup pojazdów został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

