Podkarpackie: Do szpitali w regionie trafiły dwa respiratory

Do szpitali w Mielcu i Dębicy trafiły dwa respiratory zakupione przez firmę Olimp Labs. To kolejna akcja pomocy tej firmy dla placówek zdrowia w regionie – poinformował w piątek rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego Tomasz Leyko.

Pierwszy respirator trafił do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, zaś drugi został przekazany na rzecz samorządu województwa podkarpackiego. "Marszałek Władysław Ortyl zdecydował, że przekaże go do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu" - dodał rzecznik.

Ortyl podkreślił, że obecnie potrzeby są duże w każdej placówce ochrony zdrowia. "Chcemy szczególnie otoczyć wsparciem szpitale i oddziały zakaźne, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Mielecki szpital także należy do tej grupy" - zaznaczył.

Marszałek przypomniał, że to kolejna akcja pomocy firmy Olimp Labs. Wcześniej przekazała ona samorządowi województwa do rozdysponowania w szpitalach 12 tys. maseczek, 5 tys. rękawiczek oraz ponad 3 tys. produktów wspierających odporność.

Do Dębicy i Mielca trafią respiratory Trilogy Evo-Beatmungsgerät wraz z niezbędnymi akcesoriami do obsługi.