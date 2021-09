Podkarpackie: Do wojewody wpłynął wniosek o ZRID dla odcinka S19

Do wojewody podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica – poinformowała PAP w czwartek Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Dodał, że rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku.

Wysocki przypomniał, że odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy powstaje w systemie "projektuj i buduj", realizuje go konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, wartość umowy to ponad 2,2 mld zł.

"Wykonawca na podstawie koncepcji programowej opracował dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o ZRID. Aktualnie trwa końcowy etap projektowania, opracowywanie dokumentacji wykonawczej, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku" - podkreślił przedstawiciel GDDKiA.

Inwestycja ma być gotowa w 2026 r.

Odcinek będzie miał ponad 10 km długości, w ramach jego budowy powstanie też m.in. tunel o długości ok. 2 km, pięć estakad, dwa wiadukty nad S19 oraz trzy przejścia dla zwierząt i jeden przejazd pod S19.

Jak zaznaczył Wysocki, w ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem. Powstaną także dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa tunelu oraz estakad. Wynika to z pagórkowatego ukształtowania terenu, które wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego około 80 m pod powierzchnią ziemi. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące na tym odcinku drogi" - dodał Wysocki.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia. Trasa ta ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

