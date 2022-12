Podkarpackie: Do wojewody wpłynął wniosek ws. budowy odcinka S19

Do wojewody podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla trasy ekspresowej S19 między węzłem Babica a Jawornikiem – poinformowała PAP w środę rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Rarus przypomniała, że wykonawcą odcinka Babica-Jawornik jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy wynosi ponad 1,2 mld zł. Wykonawca opracował projekt budowlany i uzyskał decyzje administracyjne niezbędne do złożenia wniosku o decyzję ZRID.

"Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji wykonawczej, a rozpoczęcie robót budowlanych, po uzyskaniu decyzji ZRID, planowane jest na drugą połowę przyszłego roku" - zaznaczyła.

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości 11,6 km. Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa - Strzyżów w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa).

W sumie powstanie również osiem estakad na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m. Powstanie też pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt.

Jak zaznaczyła Rarus, powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. "Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik - Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik" - wyjaśniła.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji Programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Jak wyjaśniła Rarus, trasa będzie przebiegać na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. "Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych" - dodała.

Na terenie, na którym powstanie odcinek, występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania.

Zgodnie z podpisaną umową, prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r.; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, od 1 grudnia do 31 marca.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

