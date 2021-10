Podkarpackie: Dodatkowe ponad 24,6 mln euro w ramach React-EU

Zarząd województwa podkarpackiego przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) uwzględniające dodatkowe środki z mechanizmu React-EU. Dla regionu oznacza to ponad 24,6 mln euro dodatkowych pieniędzy, które przeznaczone będą m.in. na inwestycje w OZE.

Mechanizm React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to jeden mechanizmów przygotowany przez Komisję Europejską w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię Covid-19.

Jak poinformował w piątek marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dodatkowe pieniądze przeznaczone będą m.in. na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Jak dodał, tego typu inwestycje cieszą się w regionie bardzo dużym zainteresowaniem.

"Dzięki temu mechanizmowi, który uruchomiła KE będzie możliwa jeszcze większa liczba przedsięwzięć w tym zakresie. Każde dodatkowe środki w ramach naszego regionalnego programu są niezwykle cenne, szczególnie w dobie kryzysu wywołanego Covid-19" - podkreślił.

Środki React-EU będą musiały być wykorzystane bardzo szybko, do końca 2023 r. Dlatego zarząd województwa podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na finansowanie gotowych już do realizacji projektów, które znalazły się na listach rezerwowych. Część pieniędzy (4 proc. alokacji) trafi również na pomoc techniczną.

Jak podał urząd marszałkowski z kwoty, która trafiła na Podkarpacie ponad 7,8 mln euro przeznaczone będzie na projekty, które znalazły się na liście rezerwowej w Działaniu 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Natomiast ponad 15,7 mln euro zostanie przeznaczonych na listę rezerwową projektów, które zostały złożone w konkursie dotyczącym rozwoju OZE na Podkarpaciu. Pozostała kwota, czyli ponad 985 tys. euro przeznaczona będzie na pomoc techniczną.

Zgodnie ze zobowiązaniami UE na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju, w ramach React-EU 25 proc. całkowitej puli środków finansowych zostanie przeznaczone na cele związane z klimatem. Na Podkarpaciu wskaźnik ten wyniesie aż 64 proc. alokacji pieniędzy z React-EU.

W Polsce środki React-EU będą wdrażane zarówno w ramach krajowych, jak i regionalnych programów. Łączna wartość środków w ramach I transzy instrumentu przewidziana do podziału pomiędzy programy regionalne wynosi ponad 365 mln euro.

Według ostatnich informacji środki II transzy React-EU będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl