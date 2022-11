Podkarpackie: Dotychczasowa wymiana towarowa z Ukrainą większa niż rok wcześniej

Mimo toczącej się od lutego br. wojny w Ukrainie wymiana towarowa z naszym wschodnim sąsiadem wzrosła w porównaniu do 2021 r. Z Ukrainy obecnie przywożone są najczęściej m.in. mrożone owoce, oleje i ziarna zbóż. W drugą stronę jedzie głównie pomoc humanitarna, elektronika, artykuły spożywcze i AGD.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej st. asp. Edyta Chabowska, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., przez pierwszy miesiąc ruch pojazdów ciężarowych na granicy polsko-ukraińskiej zmniejszył się o 45 proc. w porównaniu do marca 2021 r. "Jednak sukcesywnie w kolejnych miesiącach natężenie ruchu granicznego dynamicznie wzrastało" - dodała.

W marcu br. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu odprawili 19,6 tys. pojazdów ciężarowych, zaś w październiku br. już ponad 41,6 tys. pojazdów.

Jak zaznaczyła st. asp. Chabowska, porównując tegoroczny październik do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym, KAS odnotowała wzrost liczby odprawionych pojazdów ciężarowych o 39 proc. na kierunku wjazdowym do Polski i o 13 proc. na kierunku wyjazdowym. Natomiast od początku tego roku do połowy listopada br. w porównaniu do odpowiedniego okresu w 2021 r. na kierunku przywozowym do Polski ruch pojazdów ciężarowych z Ukrainy wzrósł w sumie o 14 proc., a na kierunku wywozowym o 4 proc.

Jak zaznaczyła, wzrosła też wartość obsłużonych zgłoszeń celnych - od stycznia do października 2022 r. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obsłużyli w ruchu towarowym 308 tys. zgłoszeń celnych o wartości towarów ponad 52 mld zł. "To o 10 mld zł więcej niż rok wcześniej, a było wówczas 284 tys. zgłoszeń" - dodała.

"Obecnie notujemy duże natężenie ruchu granicznego, jeśli chodzi o odprawy towarowe. Najczęściej do Polski sprowadzane są z Ukrainy takie towary, jak mrożone owoce, oleje, ziarna zbóż, mąka, jajka, pellet, płyty wiórowe, drewno, granulat opałowy, blacha, pręty stalowe, meble czy biomasa" - przekazała Chabowska.

Rzeczniczka rzeszowskiej IAS zwróciła uwagę na zmianę, jeśli chodzi o asortyment przewożonych towarów. "W tym kontekście należy podkreślić szeroko rozumianą pomoc humanitarną dla Ukrainy. Transporty w tym zakresie należą do priorytetowych odpraw. W ramach tych transportów odprawiane są głównie artykuły spożywcze, środki opatrunkowe, higieniczne, kosmetyczne czy sprzęt medyczny" - powiedziała.

Dodała, że oprócz pomocy humanitarnej z Polski do Ukrainy odprawiane są m.in.: artykuły spożywcze, elektronika, produkty higieniczne i kosmetyczne, artykuły biurowe i szkolne, materiały budowlane, wyroby hydrauliczne, części i akcesoria samochodowe, a także samochody nowe i używane, oleje napędowe, artykuły gospodarstwa domowego.

Jak podkreśliła st. asp. Chabowska, w związku z natężeniem ruchu w ostatnich miesiącach polska strona prowadziła rozmowy z Ukraińcami, aby usprawnić odprawy.

"Jednym w kluczowych rozwiązań usprawniających ruch graniczny, wprowadzonych w czerwcu br. w Korczowej, było uruchomienie terminala autostradowego do odpraw ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski. Tym samym dwukrotnie zwiększono liczbę pasów przeznaczonych do odpraw samochodów ciężarowych" - dodała.

Przypomniała, że od 1 września br. realizowane jest także pilotażowe rozwiązanie dotyczące ruchu ciężarowego. Polega ono na tym, że pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony, odprawiane są wyłącznie na przejściach w Budomierzu i Krościenku. Natomiast pojazdy ciężarowe o masie powyżej 7,5 tony mogą przekraczać granicę przez przejścia graniczne w Korczowej i Medyce.

Ułatwieniem dla kierowców pojazdów ciężarowych nieprzewożących ładunków, są także zmiany wprowadzone 9 września br. w drogowym przejściu granicznym w Korczowej, gdzie w kierunku z Ukrainy do Polski, zostały uruchomione pasy do odprawy pojazdów ciężarowych nieprzewożących towarów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl