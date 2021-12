Podkarpackie: Drogowcy w Rzeszowie gotowi do sezonu zimowego

Kilkadziesiąt pługów oraz posypywarek będzie w tym sezonie zimowym dbać o utrzymanie dróg i chodników w stolicy Podkarpacia. Drogowcy przygotowali m.in. 2000 ton soli i 1000 ton piasku. W budżecie miasta zarezerwowano na zimowe utrzymanie ponad 7,1 mln zł.

Jak poinformował PAP Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, sprzęt do sezonu zimowego jest gotowy, aby w przypadku pogorszenia się pogody natychmiast wyjechać na ulice Rzeszowa.

Za zimowe utrzymanie dróg w Rzeszowie odpowiada konsorcjum Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów. Ich zadaniem, jak podał Gernand, będzie zapewnienie bezpieczeństwa na prawie 550 km ulic w mieście.

Jak zapewnił prezes MPGK Sławomir Progorowicz, w tym roku śnieg i niskie temperatury nie zaskoczą jego służb. "Mamy cały magazyn materiałów do posypywania ulic. To w tej chwili 2000 ton soli drogowej i 1000 ton piasku. Wszystkie pojazdy przeszły przegląd, są sprawne i gotowe do wyjazdu na drogi" - dodał.

Drogowcy w Rzeszowie dysponują 12 pojazdami ciężarowymi z pługami i posypywarkami oraz 25 lżejszymi, przeznaczonymi do odśnieżania chodników. W razie intensywnych opadów śniegu, na ulice wyjechać może również 16 dodatkowych pługów, które można zamontować do śmieciarek.

Jak zaznaczył Progorowicz, sprzęt wyjedzie na ulice, kiedy tylko zrobi się ślisko. "Mamy także wytypowane w Rzeszowie miejsca, gdzie posypywanie będzie częstsze, interwencyjne. To przede wszystkim rejon mostów, wiaduktów oraz wzniesienia, m.in. okolice ulic Św. Rocha, Matysowskiej, Staroniwskiej, Dębickiej i Ustrzyckiej" - podkreślił.

W Rzeszowie w poprzednim sezonie 2020/2021 zimowe utrzymanie kosztowało ok. 10 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl