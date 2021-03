Podkarpackie: Dwa nowe kierunki z Jasionki - do Antalyi i Warny

W czerwcu br. z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce (Podkarpackie) ruszą bezpośrednie loty do Antalyi w Turcji oraz do Warny w Bułgarii – poinformował w środę prezes zarządu portu Adam Hamryszczak. Loty odbywać się będą raz w tygodniu.

Zdaniem Hamryszczaka, nowe połączenia powinny cieszyć się dużym zainteresowanie zarówno mieszkańców Podkarpacia, jak i sąsiednich województw. "Zarówno Turcja, jak i Bułgaria to popularne cele wakacyjnych podróży Polaków" - argumentował.

Dodał, że zarząd portu czas pandemii wykorzystuje, by intensywnie starać się o nowości w siatce połączeń. "Dążymy do tego, by odbudowywać ruch lotniczy. Kierunki wakacyjne są jednym z elementów naszej strategii" - dodał prezes portu w Jasionce.

Loty pomiędzy Jasionką a Antalyą będą się odbywać w środy od 2 czerwca br. do 6 października br. Boeing 737-800 linii Corendon, na którego pokładzie może podróżować 189 pasażerów, wystartuje z Antalyi o godzinie 15:30 lokalnego czasu. W Jasionce pojawi się o 17:15. Natomiast start samolotu z Podkarpacia przewidziany jest na godzinę 18:15, by o godzinie 21:50 wylądować w Turcji.

Loty pomiędzy Jasionką a Warną będą się odbywać we wtorki od 29 czerwca br. do 7 września br. Przewoźnikiem na tej trasie będzie Voyage Air. Start z Warny zaplanowany został na godzinę 11:40 lokalnego czasu, w Jasionce Boeing 737 ma się pojawić o 12:10. W odwrotną trasę samolot wyleci o godzinie 13:00, aby o godzinie 15:30 wylądować w Bułgarii.

W sprzedaży są już bilety na oba rejsy z Jasionki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl