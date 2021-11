Podkarpackie: Dworzec PKP w Czarnej kosztował 5,5 mln zł

5,5 mln zł kosztowała budowa dworca PKP w Czarnej przy stacji kolejowej Czarna Tarnowska na Podkarpaciu. Obiekt składa się z dwóch pawilonów, wyposażony jest m.in. w systemy odzysku ciepła oraz w monitoring. Dworzec jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i niedowidzących.

Dworzec został we wtorek uroczyście otwarty. Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że dworzec w Czarnej to "najlepszy dowód na to, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego walczy z wykluczeniem komunikacyjnym". "To najlepszy dowód na to, że robimy wszystko, aby usprawniać, polepszać transport zarówno drogowy, jak i kolejowy" - dodał.

Weber mówił również, że dzięki inwestycji pasażerowie będą mogli w godnych warunkach oczekiwać na pociągi.

Zdaniem wiceministra inwestycja dowodzi jeszcze tego, że rząd PiS "chce, aby takie małe miejscowości, jak Czarna mogły się prawidłowo rozwijać".

"Nasi poprzednicy z PO i PSL likwidowali posterunki policyjne i pocztowe, nie dbali o tego typu infrastrukturę. Natomiast my, nie tylko powołujemy nowe posterunki policji, ale również inwestujemy bardzo duże środki finansowe, po to, aby tego typu nowoczesnych, bezpiecznych obiektów w Polsce lokalnej było jak najwięcej" - stwierdził.

Weber przypomniał, że na Podkarpaciu do tej pory oddane zostały dwa tego typu dworce, jak w Czarnej, w Sędziszowie Małopolski i Radymnie. Kolejne trzy, jak powiedział, są w budowie, to obiekty w Rzeszowie, Stalowej Woli i Nisku. "Cieszę się, że Polska lokalna zmienia się i te inwestycje są najlepszym dowodem na to" - powiedział Weber.

Obecna w Czarnej wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka podkreśliła w swoim wystąpieniu, że obiekt jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. "Ten dworzec jest ekologiczny, funkcjonalny, ma system przeciwpożarowy, antywłamaniowy. Jest dostosowany dla osób słabowidzących. Będzie dobrze służył naszej społeczności" - dodała.

Natomiast dyr. biura inwestycji PKP Wojciech Zabłocki, powiedział, że jest to 40. dworzec zmodernizowany w ramach programu inwestycji dworcowych. Przypomniał, że program obejmuje w sumie 190 dworców, jego zakończenie zostało zaplanowane do końca 2023 r.

Zabłocki dodał, że program jest finansowany z budżetu państwa i środków unijnych.

"Ten obiekt powstał w ramach systemu IDS (Innowacyjny Dworzec Systemowy). Ma dwa pawilony, wyposażony jest m.in. w panele fotowoltaiczne, ma pompę ciepła, systemy bezpieczeństwa. Spełnia wymogi XXI wieku i pasażerowi będą z tego obiektu zadowoleni" - podkreślił Zabłocki.

Pełnomocnik PKP powiedział, że we wtorek oddane będą w sumie trzy dworce, dwa pozostałe w woj. małopolskim.

Zabłocki podkreślił, że w ramach inwestycji powstały też miejsca parkingowe, w tym dla autobusów, jest też wiata dla rowerów oraz stacja do naprawy jednośladów. Dworzec jest wyposażony w system informacji dynamicznej.

Budowa dworca w Czarnej kosztowała 5,5 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl