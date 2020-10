Podkarpackie: Eindhoven – nowy kierunek z lotniska w Jasionce

Od 6 listopada br. z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce będzie można polecieć do holenderskiego Eindhoven – poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Jasionce prezes portu Adam Hamryszczak. Loty będzie oferował węgierski przewoźnik Wizz Air.

Hamryszczak uważa, że nowy kierunek, a przede wszystkim nowy przewoźnik na lotnisku, to ważne wydarzenie dla regionu. "Wizz Air to jedna z najdynamiczniej rozwijających się linii w Europie, która postanowiła realizować połączenie z naszego lotniska do Eindhoven" - powiedział.

Połączenie z Podkarpacia do Holandii będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Prezes lotniska podkreślił, że otwarcie nowego kierunku do "historyczna i przełomowa decyzja". "Pojawia się nam kolejny gracz wśród przewoźników, którzy operują na polskich lotniskach. To gracz niezwykle ważny i cenny, który gwarantuje też rozwój siatki połączeń, a w konsekwencji, mam nadzieję, też rozwój i wzrost przychodów lotniska" - powiedział Hamryszczak i wyraził nadzieję, że przewoźnik już wkrótce będzie oferował kolejne połączenia z Jasionki.

Obecny na konferencji marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl mówił, że nowe połączenie zachęci mieszkańców także innych województw do korzystania z lotniska w Jasionce. "Będziemy też czekali z nadzieję na kolejne kierunki, które otworzy nowy przewoźnik z naszego portu" - powiedział Ortyl.

Hamryszczak dodał, że port w Eindhoven obsłużył w ub.r. 7 mln pasażerów. "To bardzo dobre miejsce, aby z tego miasta przemieścić się do innych miast, jak Amsterdam, Bruksela czy Antwerpia. To też jeden z największych okręgów przemysłowych w Holandii. Myślę, że to połączenie będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem mieszkańców Podkarpacia" - powiedział.

Jak podkreślił w komunikacie Wizz Air, dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podczas podróży do Eindhoven firma wprowadziła szereg ulepszonych procedur w zakresie higieny.

"Należy pamiętać o konieczności podróżowania w maseczce - jest to obowiązek załogi oraz pasażerów. Ponadto członkowie załogi są zobowiązani do noszenia rękawiczek. Samoloty Wizz Air są regularnie poddawane procesowi zamgławiania kabiny z wykorzystaniem preparatów antywirusowych, a także - przestrzegając rygorystycznego dziennego harmonogramu czyszczenia - wszystkie samoloty linii przechodzą nocną dezynfekcję również przy użyciu środków zwalczających wirusy" - podkreślono w komunikacie.

Prezes Hamryszczak na konferencji był pytany m.in. o to, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie lotniska. Powiedział, że celem na ten rok było obsłużenie ponad 800 tys. pasażerów. "Jednak z powodu kryzysu wiemy już, że jeśli osiągniemy wynik ok. 250-270 tys. osób obsłużonych w tym roku, to będzie maksymalna cyfra" - powiedział.

Z przytoczonych przez niego danych wynika, że w ciągu pół roku pandemii, od marca do końca września, przychody lotniska spadły o 10 mln zł od zakładanych. "Cały czas optymalizujemy koszty. Sami także próbujemy generować zyski i rozwijamy siatkę połączeń" - dodał Hamryszczak.