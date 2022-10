Podkarpackie: Elementy maszyny do drążenia tunelu na S19 dotarły do portu w Hamburgu

Największe elementy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine), która będzie drążyła tunel na odcinku trasy S19 Rzeszów Południe-Babica, dotarły statkiem z portu w Santander do portu w Hamburgu w Niemczech – poinformował w środę Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dodał, że na razie nie wiadomo, kiedy statek wyruszy do Szczecina.

Załadunek części maszyny TBM rozpoczął się w Noblejas w Hiszpanii; stamtąd największe części maszyny, czyli napęd główny i tarcza skrawająca zostały przetransportowane do portu w Santander. Stamtąd statek dotarł do Hamburga, skąd wyruszy do Szczecina. Następnie części zostaną przeniesione na specjalne barki, którymi dotrą do Opola; tam zostaną przeniesione na specjalne platformy, którymi zostaną przetransportowane do Babicy.

Natomiast mniejsze części maszyny dotrą do Polski drogą lądową.

Wszystkie elementy zostaną dostarczone na plac budowy w Babicy do końca tego roku tak, aby prace związane z drążeniem tunelu mogły rozpocząć się w 2023 roku.

Jak przypomniał Wysocki, w kwietniu tego roku rozpoczęła się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a Babicą. "Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. Tunel o długości 2255 m składał się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy" - podał.

Technologia, know-how i sprzęt TBM, który ma zostać wykorzystany podczas budowy tego docinka zostanie dostarczony przez firmę Acciona.

Tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m.

TBM drążąc podziemny obiekt, jednocześnie będzie układał jego obudowę. Konstrukcja tunelu będzie zbudowana z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe. W przypadku tunelu w Babicy na obudowę wykorzystanych zostanie przeszło 2230 pierścieni, do wyprodukowania których zostanie zużyte blisko 118 tys. m sześc. betonu.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu, powstaną też węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

