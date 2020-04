Podkarpackie: Firma Śnieżka wsparła szpitale w regionie

Producent farb, firma Śnieżka przekazała trzem podkarpackim szpitalom sprzęt o wartości ponad 1,1 mln zł. Pomoc trafiła do szpitali w Dębicy, Łańcucie i Rzeszowie. Wśród zakupionych sprzętów są m.in. środki ochrony osobistej.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prezes Śnieżki Piotr Mikrut, dla firmy, która ma korzenie na Podkarpaciu jest ważne, aby wspierać lokalne placówki zdrowia, które walczą z epidemią.

Dlatego jako pierwszy pomoc otrzymał szpital w Dębicy, położony w bliskiej odległości od Brzeźnicy, gdzie mieści się podkarpacka siedziba spółki. Placówka otrzymała m.in. urządzenia oczyszczające i ozonujące powietrze, profesjonalny aparat USG do diagnostyki np. chorób pacjentów z podejrzeniem lub zarażeniem koronawirusem, a także środki ochrony osobistej dla personelu medycznego - m.in. ponad 1,2 tys. masek oraz kilkaset kombinezonów. Łączna wartość wsparcia dla dębickiego szpitala wyniosła ponad 600 tys. zł.

Pomoc od firmy trafiła również do szpitala w Łańcucie, który funkcjonuje jako placówka jednoimienna. Zarząd Śnieżki przeznaczył na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników tego szpitala ponad 316 tys. zł. Wsparcie rzeczowe - od Fundacji Śnieżki Twoja Szansa - dotarło także do Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie, który jako jedyny nie został ewakuowany (mieści się on w oddzielnym budynku). Fundacja postanowiła doposażyć oddział w niezbędny sprzęt AGD, środki czystości oraz przedmioty do nauki i zabawy o łącznej wartości 30 tys. zł.

W ramach walki z pandemią firma wsparła również Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, który jest największym szpitalem w regionie. Spółka zakupiła dla szpitala środki ochrony osobistej dla personelu za kwotę ponad 184 tys. zł.

Łącznie w ramach wsparcia szpitali w Dębicy, Łańcucie i Rzeszowie firma przekazała placówkom m.in. ponad 17 tys. masek i półmasek medycznych, ponad 3,8 tys. kombinezonów, a także gogle, czepki i ochraniacze na buty. W sumie wartość pomocy wyniosła ponad 1,1 mln zł.