GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę MOP-ów przy S19

Do 22 sierpnia można składać oferty w przetargu na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy drodze ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Chodzi o MOP Jeżowe i MOP Podgórze. To trzecie podejście do wyłonienia dzierżawców. W poprzednich postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, nieruchomości zlokalizowane są w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Nisko - Jeżowe. "Obowiązkiem dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu nieruchomości do wymogów przewidzianych dla MOP i jego utrzymanie zgodnie z obowiązującymi przepisami" - dodała.

Dzierżawa będzie musiał m.in. wybudować potrzebne obiekty oraz prowadzić MOP zgodnie z przeznaczeniem.

Jak podała Rarus, MOP Jeżowe musi być wyposażony m.in. w stację paliw oraz restaurację/bistro. Natomiast MOP Podgórze oprócz stacji paliw i bistro ma mieć też obiekt noclegowy w formie motelu.

Rzecznik podkreśliła, że umowa dzierżawy zakłada budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

"W pierwszym etapie, do 31 grudnia 2025 r., powinny powstać stację o łącznej mocy min. 300 kW, w tym min. 1 punkt o mocy min. 150 kW. W drugim etapie, do 31 grudnia 2030 r., o łącznej mocy min. 600 kW, w tym 2 punkty o mocy min. 150 kW" - zaznaczyła Rarus.

Na MOP-ach powstać mają również stacje ładowania pojazdów ciężarowych o napędzie elektrycznym. W pierwszym etapie, do 31 grudnia 2025 r., o łącznej mocy min. 1400 kW, w tym min. 1 punkt co najmniej 350 kW. W drugim etapie, do 31 grudnia 2030 r., o łącznej mocy min. 3500 kW, w tym min. 2 punkty co najmniej 350 kW.

Jak dodała rzeczniczka, możliwe będzie także wybudowanie infrastruktury do tankowania pojazdów osobowych i ciężarowych napędzanych wodorem, a także min. 1 punktu tankowania paliw alternatywnych do wyboru są LNG/CNG.

Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat.

Aktualnie kierowcy podróżujący drogą ekspresową S19 pomiędzy Rzeszowem a granicą z województwem lubelskim, mogą korzystać z czterech par Miejsc Obsługi Podróżnych. Jadąc z Rzeszowa w kierunku Lublina są to: MOP Stobierna i Nienadówka, MOP Kamień Wschód i Zachód, MOP Jeżowe i Podgórze oraz MOP Bukowa I i II. Wszystkie MOP-y są wyposażone w toalety oraz miejsca parkingowe i miejsca do wypoczynku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl