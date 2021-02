Podkarpackie: Gotowa jest już Koncepcja Programowa odc. S19 Babica-Jawornik

Na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica–Jawornik – poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że odcinek od Babicy do Jawornika będzie miał ok. 11,6 km długości.

Rarus dodała, że posiedzenie ZOPI, na którym oceniono Koncepcję Programową (KP) odbyło się zdalnie. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz eksperci w zakresie osuwisk.

Jak powiedziała Rarus, w Koncepcji Programowej przewidziano, oprócz budowy samej drogi ekspresowej, także węzeł drogowy Strzyżów-Żarnowa oraz Miejsce Obsługi Podróżnych. Powstanie też siedem estakad, sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt.

Rzeczniczka podkreśliła, że odcinek S19 Babica-Jawornik będzie przebiegać przez teren skomplikowany pod względem geologicznym.

"Dlatego jednym z elementów KP było rozpoznanie geologiczne podłoża. W ramach koncepcji wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrologiczną tego terenu. Wykonawca dokumentu wykonał m.in. 716 wierceń, a łączny ich metraż wyniósł ponad 11,6 tys. m" - podała Rarus.

Badania wykazały, że na terenie, przez który przebiegać ma ten odcinek, występuje 13 obszarów osuwiskowo i predysponowanych osuwiskowo.

Jak powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie Koncepcji Programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. "Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie +projektuj-buduj+. Planujemy to zrobić jeszcze w tym roku" - stwierdziła.

Wykonawcą KP jest konsorcjum firm: Promost Consulting, IRP Biuro Projektów i Zakład Usług Geologicznych Geotech. Koszt dokumentacji wyniósł ponad 3 mln zł. Natomiast badania geologiczne i monitoring osuwisk kosztowały ok. 14,7 mln zł.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią planowanego szlaku międzynarodowego Via Carpatia, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.