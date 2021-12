Podkarpackie: Gotowy jest projekt Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego

Gotowa jest już dokumentacja budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK). Wartość inwestycji, którą wspólnie realizują samorząd Rzeszowa oraz PKP, wynosi niemal 74 mln zł. Część pieniędzy pochodzi z budżetu UE.

Inwestycję realizuje firma Budimex, której zadanie polega m.in. na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu RCK.

W gotowym już projekcie inwestycji, na wniosek prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka, dodano m.in. ścieżki rowerowe, więcej zieleni i nowe nasadzenia.

Jak podkreślił Fijołek, zachowany zostanie w dużej części zieleniec znajdujący się przy budynku przychodni kolejowej. "Planujemy też o wiele więcej nasadzeń w zamian za tę zieleń, którą utracimy. Zaplanowane nasadzenia mają wprowadzić harmonię między nowoczesnością RCK a naturą" - dodał.

Do rozpoczęcia budowy RCK konieczna jest wycinka siedmiu drzew, które kolidują z inwestycją. W ramach rekompensaty zostaną nasadzone nowe drzewa w okolicy ul. Rzecha - będzie to 18 jarząbów szwedzkich.

Budowa RCK to inwestycja, która składa się z dwóch zadań. Pierwsze to przebudowa placu Dworcowego i budowa pod nim parkingu podziemnego dla ponad 100 samochodów oraz miejsc postojowych dla taksówek i rowerów. Przebudowana zostanie też ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego.

Drugie zadanie to przebudowa budynku dworca kolejowego, który ma być połączony podziemnym przejściem z parkingiem pod placem Dworcowym.

Firma Budimex wystąpiła już o wydanie pozwolenia na przebudowę placu Dworcowego oraz wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Pozwolenie na budowę oraz ZRID mają zostać wydane w pierwszym kwartale 2022 roku. Wartość inwestycji to niemal 74 mln zł.

