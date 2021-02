Podkarpackie: KAS zabezpieczyła szść nielegalnych automatów do hazardu

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli sześć nielegalnych automatów służących do gier hazardowych – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

Automaty zostały znalezione podczas kontroli jednego z lokali w Ropczycach.

"Funkcjonariusze w lokalu zabezpieczyli 6 nielegalnych automatów do gier hazardowych. W trakcie przeszukania lokalu ujawniono również gotówkę w wysokości ok. 1 tysiąca złotych" - dodała rzeczniczka.

Przypomniała, że osobom odpowiedzialnym za urządzanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna. "Jest to kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie. Dodatkowo organizatorowi nielegalnych gier, a także właścicielowi lokalu, grozi kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego nielegalnego automatu" - podkreśliła.

W ubiegłym roku funkcjonariusze KAS na Podkarpaciu zatrzymali blisko 400 urządzeń do gier działających niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.

Jak podała Chabowska, wszczęto 157 postępowań karnych i 482 postępowań administracyjnych. Nałożone kary pieniężne wyniosły w sumie ponad 14 mln zł.